رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

2025-08-28 | 03:59
رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة
رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .

وأضاف خلال كلمةٍ له : "لقد واجهتم العدوان الصهيوني وثبتم وصمدتم وضحيتم وقدّمتم الشهداء والجرحى، وعلّمتم شعوب العالم كيف تُحفظ الأوطان وتصان الحقوق والقيم، وكيف يتحقق المعنى الحقيقي للحياة والحرية والسيادة والكرامة. بهذه المكارم نفخر ونعتز، ونكون زيناً لنهج نبينا محمد (ص) وآله الأطهار، القادة إلى سبيل النصر والعزّة والفوز في الدنيا والآخرة".
وأردف: "أن دماء الشهداء تشهد دوماً على هذه الحقيقة ، دماء الشهيد الدكتور أحمد كحيل في النبطية، والشهيد صادق عيسى إسماعيل، والشهيد محمد جابر، والشهيد أحمد سلّوم، وبقية الإخوة الشهداء الذين ارتضوا سلوك طريق المقاومة وتحمل التضحيات الجسام، وأكد أنّ مناطقنا استُهدفت وقادتنا تعرّضوا للمؤامرات، وجرى التواطؤ لإضعاف دورنا وحرفنا عن خياراتنا الصحيحة ، وها نحن على مشارف ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر وأخويه في 31 آب وما زالت هذه الجريمة شاهداً على حجم المؤامرة لإخماد صوت الحق والمقاومة كما نقترب من ذكرى استشهاد قائد استثنائي سيّد المقاومة وفخر لبنان والأمة، الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وعلى عضده القائد الشهيد السيد هاشم صفي الدين، مع ثلّة من إخواننا القادة والمجاهدين، لتبقى دماؤهم مناراتٍ تهدي وتضيء درب الصمود".
وأضاف: "رغم كل محاولات بثّ الإحباط واليأس، نقول للأعداء: إنكم والله لن تمحوا ذكرنا، ولن تميتوا وحينا، فما رأيكم إلا فَنَّد، وما جمعكم إلا بَدَّد، وسنبقى خصماءكم إلى يوم آتٍ يحكم الله فيه بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين".
وأكد رعد أنّ رفع البعض لشعار "حصرية السلاح بيد الدولة" في ظل انتهاك السيادة ووجود الاحتلال هو نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية فالسيادة شرط أساس لأيّ شعار أو موقف وإنّ القرار الحكومي المتخذ في أوائل آب خطيئة كبرى ارتُكبت عن سابق إصرار، ليقال: "أشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى"، غير أنّ هذه الرمية ستقبّح وجه تاريخ أصحابها والمصفقين لهم وإنّا على يقين بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاءً، وأن الله يُمهل ولا يُهمل.
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

03:22

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
03:04

في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

في اول تعليق للمبعوث الأميركي توم برّاك بعد الكلام الذي صدر عنه بحق الصحافيين، في قصر بعبدا، قال المبعوث الأميركي في مقابلة مع الصحافي ماريو نوفل: "كما تعلم، كلمة "حيواني" لم أستخدمها بطريقة "مهينة".
وأضاف براك في مقتطفات من مقابلة ستنشر غدًا: "أنا فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".

03:04

في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

في اول تعليق للمبعوث الأميركي توم برّاك بعد الكلام الذي صدر عنه بحق الصحافيين، في قصر بعبدا، قال المبعوث الأميركي في مقابلة مع الصحافي ماريو نوفل: "كما تعلم، كلمة "حيواني" لم أستخدمها بطريقة "مهينة".
وأضاف براك في مقتطفات من مقابلة ستنشر غدًا: "أنا فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".

تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
03:41
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
03:04
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية
03:04
111 مهمة للدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية
02:40
هيومن رايتس ووتش لـ"لبنان": أفرجوا فورا عن القذافي.. "قضاء متصدع يفتقر للاستقلالية"  
02:28
