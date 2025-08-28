رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .

وأضاف خلال كلمةٍ له : "لقد واجهتم العدوان الصهيوني وثبتم وصمدتم وضحيتم وقدّمتم والجرحى، وعلّمتم شعوب كيف تُحفظ الأوطان وتصان الحقوق والقيم، وكيف يتحقق المعنى الحقيقي للحياة والحرية والسيادة والكرامة. بهذه المكارم نفخر ونعتز، ونكون زيناً لنهج نبينا (ص) وآله الأطهار، القادة إلى سبيل النصر والعزّة والفوز في الدنيا والآخرة".

وأردف: "أن دماء الشهداء تشهد دوماً على هذه الحقيقة ، دماء الشهيد الدكتور كحيل في النبطية، والشهيد صادق عيسى إسماعيل، والشهيد محمد جابر، والشهيد أحمد سلّوم، وبقية الإخوة الشهداء الذين ارتضوا سلوك طريق وتحمل التضحيات الجسام، وأكد أنّ مناطقنا استُهدفت وقادتنا تعرّضوا للمؤامرات، وجرى التواطؤ لإضعاف دورنا وحرفنا عن خياراتنا الصحيحة ، وها نحن على مشارف ذكرى تغييب الإمام القائد السيد وأخويه في 31 آب وما زالت هذه الجريمة شاهداً على حجم المؤامرة لإخماد صوت والمقاومة كما نقترب من ذكرى استشهاد قائد استثنائي سيّد المقاومة وفخر والأمة، الشهيد (رضوان عليه)، وعلى عضده القائد الشهيد السيد هاشم صفي الدين، مع ثلّة من إخواننا القادة والمجاهدين، لتبقى دماؤهم مناراتٍ تهدي وتضيء درب الصمود".

وأضاف: "رغم كل محاولات بثّ الإحباط واليأس، نقول للأعداء: إنكم والله لن تمحوا ذكرنا، ولن تميتوا وحينا، فما رأيكم إلا فَنَّد، وما جمعكم إلا بَدَّد، وسنبقى خصماءكم إلى يوم آتٍ يحكم الله فيه بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين".

وأكد رعد أنّ رفع البعض لشعار "حصرية السلاح بيد الدولة" في ظل انتهاك السيادة ووجود هو نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية فالسيادة شرط أساس لأيّ شعار أو موقف وإنّ القرار الحكومي المتخذ في أوائل آب خطيئة كبرى ارتُكبت عن سابق إصرار، ليقال: "أشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى"، غير أنّ هذه الرمية ستقبّح وجه تاريخ أصحابها والمصفقين لهم وإنّا على يقين بأن ما ينفع الناس يمكث في ، وأما الزبد فيذهب جفاءً، وأن الله يُمهل ولا يُهمل.