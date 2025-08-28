بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام، ظهر اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث جدد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارة سلام الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب ماكرون عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.



