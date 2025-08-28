قاسم هاشم: على الحكومة التحرك سريعاً ومواجهة ما يخطط له الاسرائيلي بمقايضة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

طالب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له الاسرائيلي بمقايضة مزارع وتلال كفرشوبا ومنحها لسوريا لاحتفاظه بالجولان واعتبر ما اعلنته هيئة بث العدو الاسرائيلي تأكيدًا للنوايا العدوانية وهو ما يستدعي من الحكومة الانتباه له بعد ان كان سرب كلام لدفع النظام في لتبني هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لنزع ذريعة اسمرار ويومها مر الخبر وكأن الرسمي غير معني به واليوم ما اثير بمثابة جس نبض للمعنيين اذا كانو حرصاء على السيادة والكرامة الوطنية بشكل كامل ام ان ما يهم البعض هو ما يحفظ مواقعهم ومركزية القرار