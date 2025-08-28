قاسم هاشم: على الحكومة التحرك سريعاً ومواجهة ما يخطط له الاسرائيلي بمقايضة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

واضاف: ما اعلنته هيئة بث العدو
يجب ان لا يكون خبرا عابرا وان اعلن نفيه فهذا التأكيد على ما يحاك في كوليس سياسات العدو لتسهيل خطوات التطبيع وهو ما يسقط ادعاءات العدو ويثبت لبنانية مزارع شبعا
وتلال كفرشوبا حتى من دوائر العدو ويبقى على بعض اللبنانيين ازالة الشكوك لديهم ليكونوا شركاء باستعادة هذا الجزء من الارض اللبنانية
المطلوب من الحكومة الانتباه وعدم ادارة الظهر الى ما تم كشفه او تسريبه وان لا يمر مرور الكرام ولا بد من المتابعة والتحرك بدل الصمت والانتظار كي لا ينفع الندم الا اذا كان ما يكتب هذه المرحلة معد له وبعلم