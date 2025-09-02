عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

يتم تداول فيديو عبر يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على داخل السجن المركزي في .



يهم أن توضح ما يلي:

بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى "المحكومين"، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00.

في الساعة 8:00 من تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان في الفيديو المتداول، علمًا انه غير على الحركة.

باشرت هذه التحقيق بإشراف المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.