4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن

2025-09-02 | 10:35
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على الأرض داخل السجن المركزي في رومية.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى "المحكومين"، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00.
في الساعة 8:00 من صباح تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان الظاهر في الفيديو المتداول، علمًا انه غير قادر على الحركة.
باشرت هذه المديرية العامة التحقيق بإشراف القضاء المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.
 
 
 
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

السفير المصري علاء موسى لـ "الجديد": التوافق السياسي عنوان رئيسي ومهم يجنب لبنان المزيد من التوترات الأمنية وحصر السلاح لا يجب أن يكون بالقوة
الدفاع المدني: إنقاذ شخصين سقطا من طائرة شراعية في حرج حريصا (صور)

