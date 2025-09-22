مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2026

حذّر المبعوث الأميركي توم بارّاك من محاولات حزب الله إعادة بناء قوته، محمّلاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.



واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية كلامه مؤشراً جديّاً على احتمال تصعيد قريب في لبنان، في ظل معلومات عن مهلة لا تتجاوز الشهر أمام لبنان لإظهار جدية في المرحلة الأولى لمسار حصرية السلاح.



