الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2026

2025-09-22 | 12:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2026
مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2026
مقالات ذات صلة
مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2026

محليات

الوزراء

اللبناني

مشروع

موازنة

العام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المنطقة العازلة تتقدم على سحب السلاح.. وهذا هدفها! (الجمهورية)
"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته

اقرأ ايضا في محليات

تهديد جدي للبنان.. والمهلة شهر؟ (فيديو)
15:11

تهديد جدي للبنان.. والمهلة شهر؟ (فيديو)

حذّر المبعوث الأميركي توم بارّاك من محاولات حزب الله إعادة بناء قوته، محمّلاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية كلامه مؤشراً جديّاً على احتمال تصعيد قريب في لبنان، في ظل معلومات عن مهلة لا تتجاوز الشهر أمام لبنان لإظهار جدية في المرحلة الأولى لمسار حصرية السلاح.

لمتابعة الفيديو:

15:11

تهديد جدي للبنان.. والمهلة شهر؟ (فيديو)

حذّر المبعوث الأميركي توم بارّاك من محاولات حزب الله إعادة بناء قوته، محمّلاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية كلامه مؤشراً جديّاً على احتمال تصعيد قريب في لبنان، في ظل معلومات عن مهلة لا تتجاوز الشهر أمام لبنان لإظهار جدية في المرحلة الأولى لمسار حصرية السلاح.

لمتابعة الفيديو:

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)
10:50

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)

أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة.

10:50

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)

أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة.

يحدث الآن

اخترنا لك
تهديد جدي للبنان.. والمهلة شهر؟ (فيديو)
15:11
كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!
13:31
إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)
10:50
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22/09/2025
10:03
الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)
09:37
النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي
09:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025