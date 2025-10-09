الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!

2025-10-09 | 12:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!
مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!

استغرب الرئيس نواف سلام التصريح المنسوب إلى الرئيس نبيه بري، والذي جاء فيه أن "الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، ولم تقل لهم حتى مرحباً".

وأوضح سلام أنه "لو صحّ هذا التصريح، أودّ التذكير بأن أول عمل قمتُ به، مع عدد من الزملاء الوزراء، وقبل مرور ٤٨ ساعة على نيل الحكومة الثقة، كان القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على أحوال أهلنا في الجنوب والاستماع إليهم".

وأشار إلى أنه "رغم غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانيات الدولة المحدودة، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية لـ٦٧ ألف عائلة متضررة من الحرب، إضافة إلى بدل إيجار شهري لـ١٠ آلاف عائلة هجّرت بسببها".

وأضاف سلام أن "وزارات الاتصالات والأشغال والكهرباء باشرت أعمال الإصلاح لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة، كما كُلّف مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة بالإسراع في مهامهما، وتمّ تحويل المبالغ المطلوبة إليهما".

وختم قائلاً: "الأهم أن حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب، إلا أن الاستفادة منه لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. ونحن نأمل عودة المجلس النيابي إلى عمله التشريعي سريعاً لإقرار هذا القانون كي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة. وكما أكدت مراراً، فإن إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهداً".

مقالات ذات صلة
مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!

محليات

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

نبيه بري

لبنان

إعادة الاعمار

الثنائي الشيعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إصابة بمخلفات العدوان في بنت جبيل.. وخطر يهدد السكان
بلسان حماس: الحرب انتهت!

اقرأ ايضا في محليات

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء
14:45

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المال عطفاً على معلومات "الجديد" حول الشحنة التي التي ضبطها جهاز أمن المطار والجمارك وتضم كميات كبيرة من المنشطات والهرمونات المخبّأة ضمن حمولة أدوية، بأنها أصبحت بعهدة القضاء اللبناني. ​

14:45

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المال عطفاً على معلومات "الجديد" حول الشحنة التي التي ضبطها جهاز أمن المطار والجمارك وتضم كميات كبيرة من المنشطات والهرمونات المخبّأة ضمن حمولة أدوية، بأنها أصبحت بعهدة القضاء اللبناني. ​

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً
13:07

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً

بينما يشهدُ العالم على اتفاق غزة الذي سيُنهي الحرب الأكثر دموية في تاريخنا المعاصر، تترقب اوساط سياسية ودبلوماسية جبهة جنوب لبنان وماهية تداعيات اتفاق غزة عليها.

13:07

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً

بينما يشهدُ العالم على اتفاق غزة الذي سيُنهي الحرب الأكثر دموية في تاريخنا المعاصر، تترقب اوساط سياسية ودبلوماسية جبهة جنوب لبنان وماهية تداعيات اتفاق غزة عليها.

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة
15:20
شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء
14:45
معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً
13:07
الرئيس سلام: أعد اهل الجنوب ان نفرح معهم قريبا بإعادة الإعمار مثلما نفرح اليوم في بيروت
13:07
مصادر أمنية للجديد: زيارة الشيباني تأتي بعد سلسلة اجتماعات ومسار طويل من العمل والتنسيق الأمني بين البلدين على الملفات المشتركة على أن يبرُز ذلك في هذه الزيارة
13:06
معلومات الجديد: وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني يزور بيروت غداً الجمعة
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025