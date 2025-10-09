مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!

وأوضح سلام أنه "لو صحّ هذا التصريح، أودّ التذكير بأن أول عمل قمتُ به، مع عدد من الزملاء الوزراء، وقبل مرور ٤٨ ساعة على نيل الحكومة الثقة، كان القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على أحوال أهلنا في الجنوب والاستماع إليهم".

وأشار إلى أنه "رغم غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانيات الدولة المحدودة، قامت بتأمين مساعدة مالية شهرية لـ٦٧ ألف عائلة متضررة من الحرب، إضافة إلى بدل إيجار شهري لـ١٠ آلاف عائلة هجّرت بسببها".

وأضاف سلام أن "وزارات الاتصالات والأشغال والكهرباء باشرت أعمال الإصلاح لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة، كما كُلّف مجلس الجنوب والهيئة للإغاثة بالإسراع في مهامهما، وتمّ تحويل المبالغ المطلوبة إليهما".

وختم قائلاً: "الأهم أن حكومتنا عملت على الحصول من على قرض بقيمة ٢٥٠ مليون لإعادة البنى التحتية المتضررة من الحرب، إلا أن الاستفادة منه لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في . ونحن نأمل عودة المجلس النيابي إلى عمله التشريعي سريعاً لإقرار هذا القانون كي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة. وكما أكدت مراراً، فإن ليست وعداً مني بل عهداً".