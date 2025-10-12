مصادر دبلوماسية للجديد: غياب لبنان عن قمة شرم الشيخ لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل إذ لم تُوجَّه الدعوات أيضاً إلى عدد كبير من الدول بينها سوريا والعراق وعدد من الدول الخليجية