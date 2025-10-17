الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

2025-10-17 | 12:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا
حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

ناشئات لبنان حققن فوزاً هاماً على إيران (2-0) في المباراة التي جرت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية.

منتخب لبنان تصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط جمعها من الفوز على الكويت (9-0) والتعادل مع السعودية (2-2) والفوز على إيران (2-0)، فتأهل الى النهائيات التي تقام العام المقبل في الصين، بمشاركة 26 منتخباً، لأول مرة في تاريخه.
مقالات ذات صلة
حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

محليات

منتخب لبنان

لبنان

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلام يحسم مصير الانتخابات ويترك سؤالاً مفتوحاً حول رجّي (الشرق الأوسط)
الصحة اللبنانية: شهيد و7 جرحى في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية على الجنوب

اقرأ ايضا في محليات

بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
16:16

بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان، مستهدفة قيادي في حزب "حزب الله" والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان.

16:16

بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان، مستهدفة قيادي في حزب "حزب الله" والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان.

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)
Play
16:07

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)

ضغوط عسكرية إسرائيلية على لبنان وتصعيد يؤكد أن "لا اعمار" قبل التفاوض، وسط ذلك يتشاور الرؤساء.. حول الخطوات. بحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية ناقش مع رئيس المجلس العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل حول كل النقاط العالقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. الا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان الرسمي لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البحري "الناجحة".

16:07

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)

ضغوط عسكرية إسرائيلية على لبنان وتصعيد يؤكد أن "لا اعمار" قبل التفاوض، وسط ذلك يتشاور الرؤساء.. حول الخطوات. بحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية ناقش مع رئيس المجلس العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل حول كل النقاط العالقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. الا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان الرسمي لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البحري "الناجحة".

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
16:16
ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)
16:07
كيف سيؤثر تغير المناخ على الزراعة وصحن التبولة في لبنان؟ اكتشفوا التداعيات في أول حلقة من "مصلحة عامة" الآن على الجديد
15:36
معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة
14:51
ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال
14:46
رئاسة الجمهورية توضح: التصريحات عن التفاوض مجرد اجتهادات
14:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025