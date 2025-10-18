الأخبار
محليات

عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟

2025-10-18 | 10:39
عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟
عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم تطرق فيها الى ملف "مياه تنورين"، أن "صحة اللبنانيين لا تعرف لوناً أو طائفة أو مذهبا أو سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".

وقال: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين، فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الأسواق اللبنانية وأرسلها الى مستشفى رفيق الحريري المعتمد و3 من العينات أظهرت وجود تلوث فيها، لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها، كما أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية، وقمنا بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت، وأحيي جرأة وزير الزراعة نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة".

وأضاف: "نعلن إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب إلى كل لبنان".

وتحدث عن "مختبر مركزي وبائي ودوائي يتم العمل عليه، ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية".
محليات

محليات

ركان ناصر الدين

وزير الصحة

مياه تنورين

Aljadeed
موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به
13:11
معلومات الجديد: بري لم يعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره لكنه منفتحاً على أي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان
13:11
بري و حزب الله يتريثان.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة الاخبارية
12:16
بري منفتح.. وحزب الله يتحفظ!
12:02
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
11:54
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:45
