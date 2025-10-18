عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟

أكد ركان الدين، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر تطرق فيها الى ملف "مياه تنورين"، أن "صحة اللبنانيين لا تعرف لوناً أو طائفة أو مذهبا أو سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".



