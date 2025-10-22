مجموعة OMT وCompare360.com تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان

أعلنت شركة أون لاين لوساطة التأمين ش.م.ل - الذراع التأميني لمجموعة OMT عن شراكة استراتيجية مع شركة شديد لوساطة التأمين التابعة لمجموعة شديد كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين وذلك من خلال منصّة Compare360.com المتخصّصة في مقارنة وشراء منتجات التأمين عبر الإنترنت في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في توزيع التأمين بالتجزئة في وتعزّز القنوات الرقمية المتعددة (Omnichannel).

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي أقيم في نادي اليخوت – في 22 تشرين الأول، حيث ستتيح هذه الشراكة للزبائن الاستفادة من القدرات التقنية المتقدّمة لمنصّة Compare360.com في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، لمقارنة العروض المقدَّمة من شركات التأمين في السوق واختيار عقد التأمين الأنسب لهم، مع إمكانية إتمام عمليات الدفع بشكل آمن وسلس عبر تطبيق OMT Pay ومراعاة الأنظمة والتشريعات المرعية الإجراء.



وقال حكمة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة OMT: "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار في التكنولوجيا التأمينية الذي تقدّمه Compare360.com والبنية التحتية المتطورة في التكنولوجيا المالية لدى تطبيق OMT Pay، لتسريع التحوّل الرقمي في مجالي التأمين والدفع الإلكتروني. إنّ هذا التعاون يعكس OMT المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة في السوق اللبنانية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، في إطار رؤيتنا لمستقبل أكثر تكاملاً وتمحوراً حول الزبون."



ومن جهته، قال فريد شديد، والرئيس التنفيذي لمجموعة Chedid Capital: "في مجموعتنا، ننطلق دائماً من قناعة راسخة بأن حلولنا يجب أن تضيف قيمة حقيقية إلى سلسلة التأمين وإعادة التأمين، وأن تساهم في سدّ الفجوات القائمة في السوق، مع الحفاظ على قربنا من حاجات كل سوق محلية. إنّ الثقة وسهولة الوصول والسرعة والراحة هي ركائز مشتركة تجمع بين OMT وخدماتنا، وهذه الشراكة تجسّد تلك القيم بوضوح، وتشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون في ."