"ستشكل صدمة".. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية

تقدمت الاسرائيلية المشهد السياسي والامني مع الكلام عن تصعيد مستمر. وبحسب معلومات الجديد فان التصعيد الاسرائيلي مستمر بالتصاعد عبر الغارات والاستهدافات جنوبا وبقاعا من دون ان يتحول المشهد حاليا الى يشابه حرب تشرين العام الماضي.

تزامنا تحدثت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد عن ضرورة البحث عن حل سياسي للملف اللبناني لان البديل سيكون مدمرا جدا للبنان. وبانتظار اكتمال العمل على خريطة طريق لاخراج من مسار الحرب الحتمية لاحقا، لا تزال الرسائل الدولية تتوالى بالضغط لتنفيذ حصر السلاح وانتشار الجيش والذهاب الى تفاوض مباشر مع اسرائيل حول الملفات المشتركة ليكون لبنان شريكا في مفاوضات السلام.

تزامنا مع هذه الضغوطات، لا يزال لبنان يتمسك بموقفه من التفاوض عبر لجنة الميكانيزم، وهذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في لقائه الرئيس الجديد للجنة جوزيف كليرفيلد متحدثا عن امكانية الذهاب الى تفاوض غير مباشر مع التأكيد على ان يسبق ذلك انسحاب اسرائيلي من النقاط السبع ووقف .