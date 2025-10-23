الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"ستشكل صدمة".. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية

2025-10-23 | 12:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;ستشكل صدمة&quot;.. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية
"ستشكل صدمة".. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية

تقدمت الغارات الاسرائيلية المشهد السياسي والامني مع الكلام عن تصعيد مستمر. وبحسب معلومات الجديد فان التصعيد الاسرائيلي مستمر بالتصاعد عبر الغارات والاستهدافات جنوبا وبقاعا من دون ان يتحول المشهد حاليا الى مشهد يشابه حرب تشرين العام الماضي.

تزامنا تحدثت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد عن ضرورة البحث عن حل سياسي للملف اللبناني لان البديل سيكون مدمرا جدا للبنان. وبانتظار اكتمال العمل على خريطة طريق لاخراج لبنان من مسار الحرب الحتمية لاحقا، لا تزال الرسائل الدولية تتوالى بالضغط لتنفيذ حصر السلاح وانتشار الجيش والذهاب الى تفاوض مباشر مع اسرائيل حول الملفات المشتركة ليكون لبنان شريكا في مفاوضات السلام.
تزامنا مع هذه الضغوطات، لا يزال لبنان يتمسك بموقفه من التفاوض عبر لجنة الميكانيزم، وهذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في لقائه الرئيس الجديد للجنة جوزيف كليرفيلد متحدثا عن امكانية الذهاب الى تفاوض غير مباشر مع التأكيد على ان يسبق ذلك انسحاب اسرائيلي من النقاط السبع ووقف الغارات
في المقابل تحدثت مصادر دبلوماسية عن التحضير لعقوبات اميركية على شخصيات لبنانية ستكشل صدمة ونقطة تحول في المعطى السياسي في البلد، وتصدر هذه العقوبات على خلفية اتهامات بتسهيل نقل اموال لحزب الله
بالتوازي، وفي معلومات الجديد، تولى جويل ريبورن رسميا منصب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ وبالتالي اصبح المشرف على سياسات واشنطن في لبنان وسوريا واسرائيل ومصر والعراق.
 
مقالات ذات صلة
"ستشكل صدمة".. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المرحلة السادسة من خطة العودة.. إنطلاق حافلات تقل نازحين سوريين
"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر
16:38

بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر

نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى آماني عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع الشهيد السيد حسن نصرالله، وأرفقها بتعليقٍ قال فيه:

16:38

بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر

نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى آماني عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع الشهيد السيد حسن نصرالله، وأرفقها بتعليقٍ قال فيه:

عن"الجثة المقطعة" في سن الفيل.. الأمن يكشف التفاصيل ويوقف المشتبه بها
16:06

عن"الجثة المقطعة" في سن الفيل.. الأمن يكشف التفاصيل ويوقف المشتبه بها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

16:06

عن"الجثة المقطعة" في سن الفيل.. الأمن يكشف التفاصيل ويوقف المشتبه بها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

عدوان: نزع السلاح لم ينجز شمال الليطاني بعد وجلسة 8 ايلول جمدت مفاعيل جلسة 5 آب
15:38

عدوان: نزع السلاح لم ينجز شمال الليطاني بعد وجلسة 8 ايلول جمدت مفاعيل جلسة 5 آب

نفى النائب جورج عدوان ان يكون قد طرح على رئيس مجلس النواب نبيه بري اي عرض لتمديد المجلس النيابي الحالي، مؤكدا ان القوات اللبنانية تريد الانتخابات بموعدها من دون ولا يوم تأخير.وقال ونحن مصرون على انتخاب المغتربين للنواب للمئة واثمان وعشرين.

15:38

عدوان: نزع السلاح لم ينجز شمال الليطاني بعد وجلسة 8 ايلول جمدت مفاعيل جلسة 5 آب

نفى النائب جورج عدوان ان يكون قد طرح على رئيس مجلس النواب نبيه بري اي عرض لتمديد المجلس النيابي الحالي، مؤكدا ان القوات اللبنانية تريد الانتخابات بموعدها من دون ولا يوم تأخير.وقال ونحن مصرون على انتخاب المغتربين للنواب للمئة واثمان وعشرين.

يحدث الآن

اخترنا لك
بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر
16:38
عن"الجثة المقطعة" في سن الفيل.. الأمن يكشف التفاصيل ويوقف المشتبه بها
16:06
عدوان: نزع السلاح لم ينجز شمال الليطاني بعد وجلسة 8 ايلول جمدت مفاعيل جلسة 5 آب
15:38
بالصور.. شهداء العدوان الإسرائيلي على بلدة عربصاليم الجنوبية
14:49
معلومات الجديد: جويل ريبورن تولى رسمياً منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ليصبح بذلك المشرف الرئيسي على سياسات واشنطن تجاه لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: تحضيرات لعقوبات اميركية على شخصيات لبنانية ستكشل صدمة ونقطة تحول في المعطى السياسي في البلد على خلفية اتهامات بتسهيل نقل اموال لحزب الله
13:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025