الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لا قرار بالقتال مع اسرائيل ولكن! .. مواقف جديدة لـ نعيم قاسم

2025-10-26 | 15:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لا قرار بالقتال مع اسرائيل ولكن! .. مواقف جديدة لـ نعيم قاسم
لا قرار بالقتال مع اسرائيل ولكن! .. مواقف جديدة لـ نعيم قاسم

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله تجوهر أكثر بعد الضربة القاسية جدًا التي تلقاها من العدو الصهيوني"، مضيفًا بأنه استشهادي وكل من في حزب الله استشهاديون.

وفي مقابلة مع قناة المنار لمناسبة مرور عام على توليه منصب الأمانة العامة لحزب الله، وعن الحزب لمنزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح قاسم أن "هذا الاستهداف حصل بفعل استخباري دقيق وقصف تل أبيب تمّ بناءً على قرار سياسي"، مشددًا على أنه "كان هناك انضباط كبير من قيادة المقاومة والهدف إيلام العدو وكان يمكن أن يستمر لو استمرت الحرب".

وفي موضوع الرد على اغتيال سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله: قال قاسم: "قمنا بما يلزم وبما نقدر عليه".

وأكد أن "قرار الإسناد كان في محله ولو تكرر الأمر لكررناه، ووجود المجاهدين وصمودهم منع احتمال أن تصل "إسرائيل" إلى الليطاني وإلى بيروت وأن تحقق أهدافها، قوة الرضوان جزء من قوة المقاومة أصابها ما أصاب المقاومة وهي مستمرة بالرغم من الخسائر والتضحيات".

وتابع: "لسنا من يفعل الحرب بل نحن حالة دفاعية ونواجه عدوًا يسعى لإبادتنا ويحتل الأرض.

وقال: "كم ستدوم هذه المرحلة؟ كم سيستطيع "الإسرائيلي" أن يفعل ما يريد في ظلّ اختلال ميزان القوى؟ ربما ينفجر من الداخل غدًا، وربما نرى نتائج مختلفة، هذه مرحلة، ولكن لا ينبغي أن تُؤخذ بمعزل عن المراحل الأخرى التي تعكس العزّة".

وأكد قاسم أن العلاقة مع الرئيس بري ممتازة جدًا، وكانت طوال فترة العدوان قائمة على تنسيق دائم، كنا نطلعه على الأجواء وما لدينا في الموضوع المقاوم، وهو يتابع ما لديه، وكان أبلغ وأهم محطة في معركة "أولي البأس" حين أُبرم الاتفاق".

وأضاف: "كنا في كل المحطات مع الرئيس بري على رأي واحد، وعلى قواعد واحدة، وعلى فهم واحد، وهذا سهّل عملية الاتفاق بالصيغة التي ظهرت بها. وبعد الاتفاق، كان التنسيق بيننا على أعلى المستويات، بل إنه محل حسد من الآخرين".

وتابع: "العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، والعلاقة بين الأمين العام والرئيس بري ممتازة جدًا. والشيء الذي أسّسه سماحة سيد شهداء الأمة، وكان حريصًا جدًا على أن يبقى على أعلى وتيرة، أقول لكم الآن إنها على نفس المستوى وما زلنا نتابع.

ورأى أن "الرئيس بري يُشهد له بالتفاعل والتعاون الكامل". وقال: "نحن وإياه نتشارك وجهة نظر واحدة ونتقاطع في الفهم والوعي والحرص على الطائفة، والحرص على لبنان والمقاومة، أي أن قواعدنا واحدة، ولذلك نحن متفاهمون".

وأضاف: "نحن كمقاومة جاهزون للدفاع، ولسنا جاهزين لشنّ معركة، ولا يوجد لدينا قرار لشنّ معركة ولا قرار بمبادرة قتال، لكن إذا فُرضت علينا معركة، ولو لم يكن لدينا سوى خشبة، فلن نسمح للإسرائيلي أن يمرّ، سنقاتله حتى لو لم يبقَ منا رجل أو امرأة".

وأكد أن "إسرائيل" وأميركا هما من يتسببان بالمشكلة، وأن أميركا تريد إشاعة الفتن والتحريض قائِلةً: اذهبوا وقاتلوهم.

وقال: "المقاومة هي مقاومة وطنية لكل لبنان، فليخرجوا من منطق 'أنتم' و'نحن'.

ولفت إلى أن استمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية بهذا الشكل يهدف إلى أن تأخذ أميركا في السياسة ما لم تستطع إسرائيل أخذه بالحرب.

وشدد على أن هناك قدرًا من الردع موجود، قد لا يمنع اندلاع الحرب، لكنه يمنع تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية.

وقال: "أنصحهم وحتى وهم أعداء أن يذهبوا ويطبقوا الاتفاق الذي جرى، فالجميع سيخرج رابحاً، إن لم تُطبقوا الاتفاق فلن تحصلوا على نتيجة، ونحن سنستمرّ بالاستعداد لمقاومة أي عدوان محتمل".

وتابع: "بعد الاتفاق، سلّمنا الأمانة للدولة اللبنانية، وهي المسؤولة عن الدفاع وبسط السيادة وممارسة الضغوط ومنع العدوان، ونقول للدولة اللبنانية: تفضّلوا وقوموا بواجباتكم، الآن مرَّت عشرة أشهر ولا تستطيعون أن تتحركوا ولو قليلًا، هذا الأمر قد لا يستمر طويلاً، ويمكن للدولة اللبنانية أن تأتي وتقول: فلنتفاهم كيف يمكننا الرد على إسرائيل.

وشدد على أن "وجود السلاح حقّ مشروع للدفاع عن وطننا وعن وجودنا"،وقال: "مع عدم قدرة الجيش اللبناني على مواجهة العدو، يجب أن تكون هناك مقاومة شعبية، وأن يكون هناك تنسيق بينها وبين الجيش".

وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية هي التي تقرر كيف تريد العمل داخلياً للتعامل مع السلاح وغير السلاح، ولا علاقة لإسرائيل بذلك".
مقالات ذات صلة
لا قرار بالقتال مع اسرائيل ولكن! .. مواقف جديدة لـ نعيم قاسم

محليات

حزب الله

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: قضينا على العنصر محمد أكرم عربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القليعة
إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
قاسم عن برّاك: "أحسن واحد"
17:43
باسيل لـ #وهلق_شو: لا يحق تعديل قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق وسنحضر جلسة الثلاثاء
17:29
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
17:02
عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"
17:00
باسيل لـ #وهلق_شو: يجب انسحاب جيش النازحين السوريين من لبنان ولا مبرر لبقائهم أبداً وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة وليس "مهزلة ومسخرة" كما يحصل الآن
16:59
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:42
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025