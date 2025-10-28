براك الى بيروت مع "تحذير أخير" (الأخبار)

هذه ستكون زيارتي إلى . سأبلغ الثلاثة أن أمامهم فرصة أخيرة: إمّا أن يتعلّموا الدرس ويقرّروا الدخول في مفاوضات مباشرة مع برعاية ، وإمّا سيُترك لبنان لمصيره، وسيبقى كذلك طويلاً، ولن يكون أحد قادراً على الضغط على إسرائيل لمنعها من القيام بكلّ ما تراه مناسباً .هذه ليست خلاصة افتراضية، بل رسالة واضحة تلقّتها جهات الاطّلاع في ، توضّح مضمون الاتصالات الجارية حالياً مع المبعوث الأميركي توم برّاك،. وبحسب المعلومات، فإنّ يتحدّثون بصراحة عن صيغة تفاوضية مشابهة تماماً لما يجري بين وإسرائيل، وإنّ واشنطن لم تعد مقتنعة بالحجج التي يعرضها بعض المسؤولين حول صعوبة تنفيذ قرار حصر السلاح. وتضيف المصادر أنّ الجهات الأميركية تؤكّد أنها اطّلعت على معلومات لدى إسرائيل تتعلّق بإعادة بناء لقدراته العسكرية في لبنان، وعلى مؤشرات إلى نيته تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.

قالت المصادر، إن «الأميركيين أبلغوا موقفهم إلى ، ونقلوا إليه رفض الإدارة حججه بأن هذا الأمر سيؤدّي إلى حرب أهلية، مؤكّدين أن إسرائيل ستتكفّل بالمهمة وستنفّذ ضربة كبيرة ضد لبنان إذا لزم الأمر».

وحتى يوم أمس، لم يكن معروفاً بعد ما الذي تحمله أورتاغوس معها، علماً أنها «أجابت بالنفي لشخصيات لبنانية قريبة منها سألت عن صحة ما يتردّد بأنها ستضع حداً زمنياً»، مؤكّدة أنها «موجودة هنا للاطّلاع على وضع الحدود»، بالتزامن مع انعقاد اجتماع جديد للجنة «الميكانيزم» برئاسة رئيسها الجديد الجنرال جوزيف كليرفيد، وبحضورها.