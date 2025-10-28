الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إنذار أخير يسابق الحرب.. إسرائيل تودِع أورتاغوس شروطها (المدن)

2025-10-28 | 04:13
إنذار أخير يسابق الحرب.. إسرائيل تودِع أورتاغوس شروطها (المدن)
إنذار أخير يسابق الحرب.. إسرائيل تودِع أورتاغوس شروطها (المدن)

كتبت "المدن":

تحقيق تقدم جدي في مسار سحب السلاح، كي لا تنتقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية والدخول في "أيام قتالية". 
الموفدة الأميركية ستكون واضحة في مواقفها ورسائلها. ووفق معلومات "المدن": "فإنها ستنقل رفضاً إسرائيلياً للمسار المتبع لبنانياً وتضيف المعلومات أنها سمعت من الإسرائيليين ملاحظات كثيرة حول أداء الدولة اللبنانية، وأن الإسرائيليين يعتبرون أن هناك تراجعاً في مسار حصر السلاح، وإذا بقيت الأمور على حالها، فإن الاتجاه الإسرائيلي هو لتصعيد العمليات العسكرية".

وبحسب معلومات "المدن": "إن الإسرائيليين، وخلال الجولة التي أجروها لأورتاغوس على الحدود مع لبنان، أطلعوها على ما لديهم من معطيات حول استعادة حزب الله لبناء قوته العسكرية، وقدموا إليها سردية تفيد بأن الحزب لا يزال يهدد إسرائيل، وبإمكانه تنفيذ عمليات داخل المستوطنات ، ولا سيما حانيتا ومسكافعام".
في هذا السياق، "لا بد من الإشارة إلى أن خلافات كبيرة تشهدها إسرائيل حول كيفية التعاطي مع الملف اللبناني، بين من يشير إلى أنه لا بد من القيام بعملية برية موسعة، في مقابل الذين يرفضون ذلك، ويشددون على ضرورة تشديد الخناق والاكتفاء بالعمليات الجوية وتكثيفها.ووفق المعلومات، فإن الإسرائيليين حمّلوا أورتاغوس شروطاً واضحة لسحب سلاح الحزب مع تحديد مهلة زمنية بدأت تضيق قبل أن تتحرك إسرائيل بنفسها". 
إنذار أخير يسابق الحرب.. إسرائيل تودِع أورتاغوس شروطها (المدن)

محليات

اورتاغوس

لبنان

حزب الله

اسرائيل

Aljadeed
جلسة تشريعية في مجلس النواب وسط مقاطعة نيابية.. ومراسل "الجديد" ينقل المشهد
براك الى بيروت مع "تحذير أخير" (الأخبار)

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:08
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
07:00
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
06:45
ضو: طالبنا بتطبيق النظام بعكس محاولة بري لنسفه
06:39
النائب قاسم هاشم: استمرار نهج التعطيل ليس في مصلحة البلد
06:07
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
06:04
