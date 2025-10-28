إنذار أخير يسابق الحرب.. إسرائيل تودِع أورتاغوس شروطها (المدن)

تحقيق تقدم جدي في مسار سحب السلاح، كي لا تنتقل إسرائيل
إلى مرحلة جديدة
من العمليات العسكرية والدخول في "أيام قتالية".
الموفدة الأميركية ستكون واضحة في مواقفها ورسائلها. ووفق معلومات "المدن": "فإنها ستنقل رفضاً إسرائيلياً للمسار المتبع لبنانياً وتضيف المعلومات أنها سمعت من الإسرائيليين ملاحظات كثيرة حول أداء الدولة اللبنانية
، وأن الإسرائيليين يعتبرون أن هناك تراجعاً في مسار حصر السلاح، وإذا بقيت الأمور على حالها، فإن الاتجاه الإسرائيلي
هو لتصعيد العمليات العسكرية".
وبحسب معلومات "المدن": "إن الإسرائيليين، وخلال الجولة التي أجروها لأورتاغوس على الحدود مع لبنان
، أطلعوها على ما لديهم من معطيات حول استعادة حزب الله
لبناء قوته العسكرية، وقدموا إليها سردية تفيد بأن الحزب لا يزال يهدد إسرائيل، وبإمكانه تنفيذ عمليات داخل المستوطنات
، ولا سيما حانيتا ومسكافعام".
في هذا السياق، "لا بد من الإشارة إلى أن خلافات كبيرة تشهدها إسرائيل حول كيفية التعاطي مع الملف اللبناني، بين من يشير إلى أنه لا بد من القيام بعملية برية موسعة، في مقابل الذين يرفضون ذلك، ويشددون على ضرورة تشديد الخناق والاكتفاء بالعمليات الجوية وتكثيفها.ووفق المعلومات، فإن الإسرائيليين حمّلوا أورتاغوس شروطاً واضحة لسحب سلاح الحزب مع تحديد مهلة زمنية بدأت تضيق قبل أن تتحرك إسرائيل بنفسها".