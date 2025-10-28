المجلس لم يلتئم في جلسته.. بو صعب: مجبورون على إيجاد حل

وكان حضر الى النجمة 63 نائبا ودخلوا القاعة، فيما قاطع نواب كتل " الجمهورية القوية "و"الكتائب" و"تحالف التغيير" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب.

وقال إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة : "لو كانت هناك نية باجراء الجلسة كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن ، لان ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في الحكومة غدا وما سيحصل في الحكومة غدا ستكون نتيجته بناء لما حصل اليوم، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم ".

وجدد بو صعب القول:"ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع وموقفي واضح أنا مع ال 128نائبا ينتخبون في والاغتراب ولكي اصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع.

هناك لجنة تدرس ومازالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال انه يريد ان يعلق مشاركته وفي اللجنة او في الهيئة العامة . نحن مجبورون ان نجد حلا وأؤكد الافضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين .اما ما يتعلق بمجلس الوزراء غدا ان شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا ان نجد طريقة لننفس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض".