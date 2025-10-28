الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

المجلس لم يلتئم في جلسته.. بو صعب: مجبورون على إيجاد حل

2025-10-28 | 08:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المجلس لم يلتئم في جلسته.. بو صعب: مجبورون على إيجاد حل
المجلس لم يلتئم في جلسته.. بو صعب: مجبورون على إيجاد حل

لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، استكمالا للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، وقد رفعها الرئيس نبيه بري إلى موعد لم يحدد.

وكان حضر الى ساحة النجمة 63 نائبا ودخلوا القاعة، فيما قاطع نواب كتل " الجمهورية القوية "و"الكتائب" و"تحالف التغيير" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة : "لو كانت هناك نية باجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لان ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في الحكومة غدا وما سيحصل في الحكومة غدا ستكون نتيجته بناء لما حصل اليوم، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى  أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم ".

وجدد بو صعب القول:"ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع وموقفي واضح أنا مع ال 128نائبا ينتخبون في لبنان والاغتراب ولكي اصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع.

هناك لجنة تدرس ومازالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال انه يريد ان يعلق مشاركته وفي اللجنة او في الهيئة العامة . نحن مجبورون ان نجد حلا وأؤكد الافضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة كبيرة من اللبنانيين .اما ما يتعلق بمجلس الوزراء غدا ان شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا ان نجد طريقة لننفس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض".

مقالات ذات صلة
المجلس لم يلتئم في جلسته.. بو صعب: مجبورون على إيجاد حل

محليات

نبيه بري

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفد نيابي في السراي: لإجراء الانتخابات في موعدها
وصول رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء حسن رشاد الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

اقرأ ايضا في محليات

تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع
09:45

تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع

صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

09:45

تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع

صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
09:39

ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان ،إضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها.

09:39

ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان ،إضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل "الجديد": مسيرات وتحركات لأهالي مخيم شاتيلا ضد اللجنة الأمنية الفلسطينية تُطالب بإقفال غرف المخدرات وتتهمها بالتواطؤ مع بعض التُجار بالمُخيم
10:01
تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع
09:45
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
09:39
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من قصر بعبدا: الرئيس عون أطلعني على محادثاته مع أورتاغوس ولمست منه تفاؤلاً بالمستقبل ولديه ثقة بأن الأمور في لبنان تسير بالشكل السليم
09:34
فراس حمدان لـ "هنا بيروت": إذا كان الشيخ نعيم قاسم مستعداً لتحقيق أهداف الجنوبيين من تحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار فليتفضل ونحن سنسانده وندعمه
09:33
النائب فراس حمدان لـ "هنا بيروت": شكل التفاوض غير أساسي إنما المهم نتيجته لا سيما تثبيت الأمن والإستقرار لكنني لا أحبذ التفاوض المباشر طبعاً
09:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025