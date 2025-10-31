ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت

أكّدت النائب أن "القوّات اللبنانيّة" تتمسّك تمسّكاً مطلقاً بحقّ اللبنانيّين المقيمين خارج في الاقتراع ضمن دوائرهم الأصليّة داخل لبنان، تماماً كما سائر المقيمين،

وستستمر في هذه المواجهة المفتوحة من أجل محاولة تأمين هذا لهم"، مشيرةً خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل " إلى أن "ما حصل في جلسة هو خطوة إضافيّة في مسار هذه المواجهة". وقالت: "نرحّب بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزاريّة بغية دمج مشروعي القانونين المقدمين من قبل وزير الداخليّة ووزير الخارجيّة، تماشياً مع مبدأ وحدة المادة التشريعية، وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديداً المادة 56 منه، كما نرحب بإعطاء هذه اللجنة مهلة زمنيّة محدّدة، وهي أسبوع واحد، للإنتهاء من عملها، ما يعكس اقرار الحكومة الضمني بعجلة مشروع القانون هذا وجديتها في التعاطي معه، وبطبيعة الحال تبقى العبرة بخواتيم الأمور حيث يبنى على الشيء مقتضاه".

وشددت أنه "وبغض النظر عن أن موضوع اقتراع المقيمين خارج للنواب الـ128 هو حق يقع تحت مبدأ المساواة الدستوريّة، وغير ذلك يعد حرماناً لفئةٍ من اللبنانيّين من حقّهم في المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلدهم، إلا ان الأهم هو أننا يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في كنف نظام والشعب اللبناني الذي رزح تحت أعباء الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والسياسي والحرب والدمار والقتل والوباء، لا يحتمل مزيداً من الالتفاف على إرادته، التي عبّرت عنها بوضوح الأكثريّة النيابيّة، لذلك فإن "القوّات اللبنانيّة" ستواصل نضالها في سبيل تحقيق هذه الإرادة والمصلحة العامة، ليس في قانون الإنتخاب فحسب، وإنما في مختلف ، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة والشفافيّة، وستواجه أيّ التفافٍ أو مناورةٍ تُقوّض الإرادة الشعبيّة".