الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت

2025-10-31 | 03:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت
ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت

أكّدت النائب ستريدا جعجع أن "القوّات اللبنانيّة" تتمسّك تمسّكاً مطلقاً بحقّ اللبنانيّين المقيمين خارج لبنان في الاقتراع ضمن دوائرهم الأصليّة داخل لبنان، تماماً كما سائر المقيمين،

وستستمر في هذه المواجهة المفتوحة من أجل محاولة تأمين هذا الحق لهم"، مشيرةً خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" إلى أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو خطوة إضافيّة في مسار هذه المواجهة". وقالت: "نرحّب بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزاريّة بغية دمج مشروعي القانونين المقدمين من قبل وزير الداخليّة ووزير الخارجيّة، تماشياً مع مبدأ وحدة المادة التشريعية، وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديداً المادة 56 منه، كما نرحب بإعطاء هذه اللجنة مهلة زمنيّة محدّدة، وهي أسبوع واحد، للإنتهاء من عملها، ما يعكس اقرار الحكومة الضمني بعجلة مشروع القانون هذا وجديتها في التعاطي معه، وبطبيعة الحال تبقى العبرة بخواتيم الأمور حيث يبنى على الشيء مقتضاه".
وشددت جعجع على أنه "وبغض النظر عن أن موضوع اقتراع المقيمين خارج لبنان للنواب الـ128 هو حق يقع تحت مبدأ المساواة الدستوريّة، وغير ذلك يعد حرماناً لفئةٍ واسعة من اللبنانيّين من حقّهم في المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلدهم، إلا ان الأهم هو أننا يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في كنف نظام ديمقراطي والشعب اللبناني الذي رزح تحت أعباء الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والسياسي والحرب والدمار والقتل والوباء، لا يحتمل مزيداً من الالتفاف على إرادته، التي عبّرت عنها بوضوح الأكثريّة النيابيّة، لذلك فإن "القوّات اللبنانيّة" ستواصل نضالها في سبيل تحقيق هذه الإرادة والمصلحة العامة، ليس في قانون الإنتخاب فحسب، وإنما في مختلف القضايا، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة والشفافيّة، وستواجه أيّ التفافٍ أو مناورةٍ تُقوّض الإرادة الشعبيّة".
مقالات ذات صلة
ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت

محليات

لبنان

المغتربين

ستريدا جعجع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تقرير "الجديد".. سلام يعلّق
الرئيس سلام يلتقي الراعي في بكركي

اقرأ ايضا في محليات

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

يحدث الآن

اخترنا لك
بالصورة- امن الدولة يطوق بلدية بيروت.. والسبب؟
06:13
رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55
الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46
سلام من بكركي: لا تراجع عن حصر السلاح
04:36
الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)
04:28
سلام من بكركي: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ سلاح المخيّمات وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة وهذا المسار لم ننته منه بعد
04:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025