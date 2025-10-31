بعد تقرير "الجديد".. سلام يعلّق

نظراً لخطورة ما يتضمنه الفيديو المرفق، المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة كرامي من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. وهي سوف تتقدم بأخبار لدى التمييزية لاجراء المقتضى.

فلينال كل من… pic.twitter.com/xvKOBy80I6 — Nawaf سلام (@nawafsalam) October 31, 2025

قال رئيس الحكومة : "نظراً لخطورة ما يتضمنه الفيديو المرفق، المأخوذ من برنامج بث على ، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص". واضاف خلال تغريدة على منصة "أكس": "وهي سوف تتقدم بأخبار لدى لاجراء المقتضى".وتابع سلام: "فلينال كل من يثبته التحقيق انه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو".مؤكدًا ان"العبث بمستقبل اولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية امر يمكن السكوت عنه او الاستهانة به باي شكل من الأشكال".