بعد تقرير "الجديد".. سلام يعلّق

قال رئيس الحكومة نواف سلام
: "نظراً لخطورة ما يتضمنه الفيديو المرفق، المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد
، اتصلت صباح اليوم
بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص". واضاف خلال تغريدة على منصة "أكس": "وهي سوف تتقدم بأخبار لدى النيابة العامة التمييزية
لاجراء المقتضى".
وتابع سلام: "فلينال كل من يثبته التحقيق انه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو".
مؤكدًا ان"العبث بمستقبل اولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية امر يمكن السكوت عنه او الاستهانة به باي شكل من الأشكال".