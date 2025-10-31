الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!

2025-10-31 | 15:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!
ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!

مقالات ذات صلة
ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!

محليات

لبنان|

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تقرير "الجديد".. سلام يعلّق
ستريدا جعجع: حق المقيمين بالخارج في التصويت ثابت

اقرأ ايضا في محليات

سيارات فارهة تغضب الشرع.. سحب مفاتيح او تحقيق!
16:41

سيارات فارهة تغضب الشرع.. سحب مفاتيح او تحقيق!

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قال: لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!

16:41

سيارات فارهة تغضب الشرع.. سحب مفاتيح او تحقيق!

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قال: لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!

إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل
14:56

إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل

لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس عنواني المشهد السياسي

لبنان يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي

14:56

إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل

لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس عنواني المشهد السياسي

لبنان يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي

يحدث الآن

اخترنا لك
بالفيديو.. الرئيس سلام بين الطربوش والعسل
16:55
سيارات فارهة تغضب الشرع.. سحب مفاتيح او تحقيق!
16:41
إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل
14:56
معلومات الجديد: إشكالية التفاوض لا تزال قائمة حول مستوى التمثيل ففيما تريد واشنطن تمثيلاً سياسياً ودبلوماسياً يرغب لبنان بأن يقتصر التمثيل على المدنيين التقنيين والخبراء فقط
14:37
معلومات الجديد: لقاء مرتقب خلال الـ24 ساعة المقبلة بين المستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بطلب من رحال
14:32
معلومات الجديد: وساطةً يقوم بها الجانبُ الالماني قوامُها أن تكون المانيا عرابة هذه المفاوضات على غرار صفقة تحرير الاسرى عام 2004
14:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025