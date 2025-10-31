ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!

لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس عنواني المشهد السياسي



لبنان يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي