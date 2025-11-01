هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟

تتلاقى المساعي الاميركية مع مبادرة ، يقال ان العامة حسن رشاد حملها إلى كبار المسؤولين، وأبرز النقاط التي تتضمنها في ضوء القرار 1701، واتفاق وقف النار:



اولا: التفاهم على هدنة تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر، يجري خلالها وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية نهائيا وتسليم الاسرى، مقابل انهاء وجود في جنوب الليطاني بشكل كامل.



ثانيا: مبادرة الى التواصل مباشرة مع قيادة حزب ، وايجاد صيغة سياسية-امنية برعاية دولية لمسالة سلاحه شمال الليطاني.



ثالثا: بدء انسحاب من النقاط المحتلة بالتوازي مع بدء حل سلاح حزب الله شمال الليطاني.



رابعا: اجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع المحتلة ، ومن ضمنها طرحت القاهرة وساطتها بين وسوريا لحل مسالة مزارع شبعا



وسط ذلك، يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين رئيس للمقاومة رعد والمستشار الرئاسي اندريه ، في اطار البحث عن مخارج للوضع غير المستقر في الجنوب.