هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟

تتلاقى المساعي الاميركية مع مبادرة مصرية
، يقال ان مدير المخابرات المصرية
العامة حسن رشاد حملها إلى كبار المسؤولين، وأبرز النقاط التي تتضمنها في ضوء القرار 1701، واتفاق وقف النار:
اولا: التفاهم على هدنة تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر، يجري خلالها وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية نهائيا وتسليم الاسرى، مقابل انهاء وجود حزب الله
في جنوب الليطاني بشكل كامل.
ثانيا: مبادرة القاهرة
الى التواصل مباشرة مع قيادة حزب الله
، وايجاد صيغة سياسية-امنية برعاية دولية لمسالة سلاحه شمال الليطاني.
ثالثا: بدء انسحاب العدو
من النقاط اللبنانية
المحتلة بالتوازي مع بدء حل سلاح حزب الله شمال الليطاني.
رابعا: اجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع فلسطين
المحتلة ، ومن ضمنها طرحت القاهرة وساطتها بين لبنان
وسوريا لحل مسالة مزارع شبعا
وسط ذلك، يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد
رعد والمستشار الرئاسي اندريه لحود
، في اطار البحث عن مخارج للوضع غير المستقر في الجنوب.