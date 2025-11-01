الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟

2025-11-01 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع &quot;حزب الله&quot;.. ماذا حملت المبادرة المصرية؟
هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟

جاء في صحيفة اللواء:

تتلاقى المساعي الاميركية مع مبادرة مصرية، يقال ان مدير المخابرات المصرية العامة حسن رشاد حملها إلى كبار المسؤولين، وأبرز النقاط التي تتضمنها في ضوء القرار 1701، واتفاق وقف النار:

اولا: التفاهم على هدنة تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر، يجري خلالها وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية نهائيا وتسليم الاسرى، مقابل انهاء وجود حزب الله في جنوب الليطاني بشكل كامل.

ثانيا: مبادرة القاهرة الى التواصل مباشرة مع قيادة حزب الله، وايجاد صيغة سياسية-امنية برعاية دولية لمسالة سلاحه شمال الليطاني.

ثالثا: بدء انسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة بالتوازي مع بدء حل سلاح حزب الله شمال الليطاني.

رابعا: اجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع فلسطين المحتلة ، ومن ضمنها طرحت القاهرة وساطتها بين لبنان وسوريا لحل مسالة مزارع شبعا

وسط ذلك، يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمستشار الرئاسي اندريه لحود، في اطار البحث عن مخارج للوضع غير المستقر في الجنوب.
 
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟

محليات

صحيفة اللواء

حسن رشاد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الميكانيزم" بلا فعالية.. واسرائيل مُتفلتة! (الجمهورية)
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

"الميكانيزم" بلا فعالية.. واسرائيل مُتفلتة! (الجمهورية)
01:52

"الميكانيزم" بلا فعالية.. واسرائيل مُتفلتة! (الجمهورية)

أكد مسؤول رفيع للجمهورية، بأنّ "ما صدر عن رئيس الجمهورية يُشكّل ركيزة أساسية يُفترض أن يُبنى عليها لوحدة داخلية في وجه العدوان الإسرائيلي، إلّا أنّ مصدر القلق يتجلّى في أنّ البعض مستسلم لرهاناته، ولإرادة التشويش التي تديرها غرف عمليات مجنّدة حصراً للتحريض والتوتير والتهويل، إذ من غير المستبعد أن يتفاعل هذا الأمر بالتزامن مع اشارات خارجية، وكذلك مع رفع وتيرة التهديد من قِبل إسرائيل".

01:52

"الميكانيزم" بلا فعالية.. واسرائيل مُتفلتة! (الجمهورية)

أكد مسؤول رفيع للجمهورية، بأنّ "ما صدر عن رئيس الجمهورية يُشكّل ركيزة أساسية يُفترض أن يُبنى عليها لوحدة داخلية في وجه العدوان الإسرائيلي، إلّا أنّ مصدر القلق يتجلّى في أنّ البعض مستسلم لرهاناته، ولإرادة التشويش التي تديرها غرف عمليات مجنّدة حصراً للتحريض والتوتير والتهويل، إذ من غير المستبعد أن يتفاعل هذا الأمر بالتزامن مع اشارات خارجية، وكذلك مع رفع وتيرة التهديد من قِبل إسرائيل".

هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)
01:34

هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

أفادت معلومات صحيفة اللواء، أن "الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين أن بلادها ترى ضرورة الوصول إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان واسرائيل، والى وجود مساع اميركية حثيثة لاتمام هذه المفاوضات، والتي يشكل الف باء نجاحها".

01:34

هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

أفادت معلومات صحيفة اللواء، أن "الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين أن بلادها ترى ضرورة الوصول إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان واسرائيل، والى وجود مساع اميركية حثيثة لاتمام هذه المفاوضات، والتي يشكل الف باء نجاحها".

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في مدينة بعلبك فجر اليوم وتخلل المداهمة إطلاق نار وتوقيف مطلوبين
02:32
"الميكانيزم" بلا فعالية.. واسرائيل مُتفلتة! (الجمهورية)
01:52
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)
01:34
القضية الأولى في لبنان: نزع سلاح "حزب الله".. والتمسك به يزيد التصعيد! (نداء الوطن)
01:17
واشنطن تضغط.. ممنوع تمويل "حزب الله"! (الشرق الأوسط)
01:13
أميركا موافقة على ما تقوم به إسرائيل! (الأخبار)
01:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025