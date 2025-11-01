هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

أفادت معلومات صحيفة ، أن "الموفدة الاميركية نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين أن بلادها ترى ضرورة الوصول إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واسرائيل، والى وجود مساع اميركية حثيثة لاتمام هذه المفاوضات، والتي يشكل الف باء نجاحها".



حسب مصادر سياسية رفيعة المستوى خفض التوتر ووقف الاعتداءات، اكثر من ذلك ، كشفت المصادر، للمرة الأولى، عن ملامح مبادرة تتضمن تقليص اللجنة الحالية من خماسية إلى ثلاثية، تضمّ والولايات المتحدة والعدو فقط اذا نجحت أورتاغوس في خفض التصعيد وتهدئة الوضع، بالتوازي مع الدور الذي يضطلع به جنوب ، وابعد من ذلك، يمكن حينها تطعيم هذه اللجنة بمدنيين، أما ما لم يُقل صراحة، فيمكن استنتاجه بوضوح، ان لم تعد متحمسة لدور الفرنسيين واليونيفيل، وترى أن الدور الحاسم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون بيد .