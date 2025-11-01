الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

2025-11-01 | 01:34
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)

أفادت معلومات صحيفة اللواء، أن "الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين أن بلادها ترى ضرورة الوصول إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان واسرائيل، والى وجود مساع اميركية حثيثة لاتمام هذه المفاوضات، والتي يشكل الف باء نجاحها".

حسب مصادر سياسية رفيعة المستوى خفض التوتر ووقف الاعتداءات، اكثر من ذلك ، كشفت المصادر، للمرة الأولى، عن ملامح مبادرة جديدة تتضمن تقليص اللجنة الحالية من خماسية إلى ثلاثية، تضمّ لبنان والولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي فقط اذا نجحت أورتاغوس في خفض التصعيد وتهدئة الوضع، بالتوازي مع الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وابعد من ذلك، يمكن حينها تطعيم هذه اللجنة بمدنيين، أما ما لم يُقل صراحة، فيمكن استنتاجه بوضوح، ان إسرائيل لم تعد متحمسة لدور الفرنسيين واليونيفيل، وترى أن الدور الحاسم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون بيد الأميركيين.
 
 
 
 
 
