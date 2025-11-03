نائب في "حزب الله": الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

اشار عضو للمقاومة النائب أن " الاسرائيلي يمارس ​سياسة​ ​الضغوط القصوى​ من خلال أعمال القتل اليومية ضد المواطنين خصوصا هنا في الجنوب وضد المنشآت المدنية والمقاومة تتعرض لحرب عسكرية وأمنية وسياسية ومالية واعلامية يقودها كيان العدو ومعه عتاة ، بهدف إسقاطها، لكنها صامدة لأنها ترتكز على الايمان بالله وعلى شعب قوي متماسك مضحي فهي هذا الشعب الذي لن يستطيع أحد هزيمته وعبر التاريخ تعرض لغزوات وبقي ثابتا في أرضه واليوم مهما كان حجم الضغط والعدوان لن يستطيع أحد انتزاعنا من أرضنا".