نائب في "حزب الله": الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

واكد ان "هذه المرحلة تقتضي موقفاً وطنياً جامعاً تتحمّل فيه الدولة بكل مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن حماية السيادة والأمن ومنع الاعتداءات، مع اعتماد كل الوسائل والأساليب الممكنة في السياسة وغيرها"، مشدداً على أن "المواطن غير معني بأن يفتش للدولة عن الخيارات التي عليها أن تلجأ إليها".
ورأى أنّ "كل موقف إيجابي ومسؤول يصدر من مؤسسات الدولة أو من الرؤساء
يُقابَل منّا بإيجابية"، لافتا الى "أن المطلوب اليوم
أن تراكم الدولة مواقفها لتتحمل كامل المسؤولية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
، التي تمارس أقصى الضغوط على لبنان
وشعبه لإبقائه قلقًا وغير مستقر، ولمنع إعادة الإعمار
".