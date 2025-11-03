الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة





دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، بتوجيهات من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، "جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان،الى إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد تأسيا بسنة نبينا محمد ﷺ، عند تأخر نزول الغيث، على أن تكون صلاة الاستسقاء بعد دعوة جميع المصلين يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء، مع حثهم على الإكثار من الاستغفار، والتوبة، ورد المظالم، وصلة الأرحام، والإكثار من الدعاء والصدقة".