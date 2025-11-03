اتفاقيات استراتيجية بين مصر ولبنان.. ماذا في التفاصيل؟

اختتمت في أعمال العاشرة للجنة – المشتركة، برئاسة ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وبحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.



وشهدت الاجتماعات التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين ومصر، في عدة مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية في البلدين.



وفي إطار تمثيله للبنان، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ثلاث اتفاقات استراتجية:



1: اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان ومصر، التي تهدف إلى تعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين.



2: البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، الذي يهدف الى تطوير القدرات الصناعية وتحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل.



3: بروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، ويهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الطيران المدني وتعزيز التدريب الفني المتخصص في الطيران.



وافاد المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال بان "هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين البلدين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.



وتعكس هذه المبادرات البلدين بتوسيع افاق التعاون وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام".