باراك: لماذا لا يتصل عون بنتنياهو؟

صرح المبعوث الأميركي توم باراك، أمام مجموعة من الصحافيين، أن "الورقة التي قدمتها، لم يلتزم بها أحد، ولا نستطيع الحديث عم مهلة ولا اتفاق، على لبنان، وإسرائيل من النقاش"، متسائلا: "فلماذا لا ترفع حكومتكم اللبنانية الجميلة سماعة الهاتف؟ الرئيس الأميركي يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرفعها ويتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أفلا يستطيع الرئيس عون أن يرفع السماعة ويتصل بنتنياهو ويقول: لننه هذه المهزلة، لننه الأمر؟".



وتأتي تصريحات باراك في ظل توتر متجدد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتحت سقف التزامات دولية مثل القرار 1701، وفي ظل تعقيدات الداخل اللبناني.