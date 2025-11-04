الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

باراك: لماذا لا يتصل عون بنتنياهو؟

2025-11-04 | 02:08
باراك: لماذا لا يتصل عون بنتنياهو؟
باراك: لماذا لا يتصل عون بنتنياهو؟

صرح المبعوث الأميركي توم باراك، أمام مجموعة من الصحافيين، أن "الورقة التي قدمتها، لم يلتزم بها أحد، ولا نستطيع الحديث عم مهلة ولا اتفاق، على لبنان، وإسرائيل من النقاش"، متسائلا: "فلماذا لا ترفع حكومتكم اللبنانية الجميلة سماعة الهاتف؟ الرئيس الأميركي يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرفعها ويتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أفلا يستطيع الرئيس عون أن يرفع السماعة ويتصل بنتنياهو ويقول: لننه هذه المهزلة، لننه الأمر؟".

وتأتي تصريحات باراك في ظل توتر متجدد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتحت سقف التزامات دولية مثل القرار 1701، وفي ظل تعقيدات الداخل اللبناني.

الرئيس جوزاف عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا وعلى إسرائيل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024 لا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته
بعد تصريحاته حول ساعات التغذية الكهربائية.. وزير الطاقة يوضح

"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف
"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

وزارة التربية تعلن مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية
وزارة التربية تعلن مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية

تعلن وزارة التربيه والتعليم العالي عن استقبال طلبات المصادقات الجامعية ايام الاثنين ابتداء من تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٥ اضافة الى ايام الثلاثاء - الاربعاء والخميس من الساعه الثامنه والنصف صباحا حتى الثانيه عشر ظهرا على ان يكون استلام المصادقات في اليوم التالي من الساعه الواحدة حتى الثالثة ظهرا.
وذلك في مبنى وزارة التربية/اونيسكو / القاعه الجديدة الطابق الارضي (G).

