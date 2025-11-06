الرئيس عون يختار ممثليه للتفاوض.. وبول سالم بين الأسماء (الأخبار)

"يبدو لبنان الرسمي، عاجزاً ومحاولاً احتواء أي تصعيد محتمل بالتأكيد على النّيات التفاوضية التي لا يزال يؤكّد عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مجالسه علماً أنّ لا شيء محسوماً حتى الآن، لا في ما خصّ الشكل ولا الإطار، ولا يوجد اتفاق لبناني إلا على مبدأ التفاوض العام،
بينما كشفت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" أنّ "الرئيس عون، حدّد بعض الأسماء التي ستمثّله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن"، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقرّبين منه والذين سألوه عمّا إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضمّ سياسيين، إذ إنّ سالم، ليس مجرد تقني أو خبير".
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن
شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور