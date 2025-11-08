الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة

2025-11-08 | 08:40
اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة
اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً برئيس الحكومة نواف سلام، لمتابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أنه "جرى اتصال هاتفي اليوم، بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تناول الاتصال متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.
 
 
 
