اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة

أجرى المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً برئيس الحكومة ، لمتابعة تطورات الأوضاع في والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.





ونشرت ، في بيان لها أنه "جرى اتصال هاتفي ، بين والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والدكتور رئيس وزراء الشقيقة، حيث تناول الاتصال متابعة تطورات الأوضاع في والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.



أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الرفض الكامل للمساس بسيادة ووحدة وسلامه أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.



وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.