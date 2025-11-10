الأخبار
محليات

خريف متقلب.. هل من شتاء على الأبواب!

2025-11-10 | 05:20
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

 

وجاء في النشرة الآتي:

 

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء ، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني  في بيروت بين 17 و 25 درجة، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

الطقس المتوقع في الايام المقبلة:

 

الإثنين

 

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة.

 

الثلاثاء

 

قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

 

الأربعاء

 

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل،  بينما تنخفض في المناطق الداخلية .

 

الخميس

 

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهرالى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول امطار متفرقة واحتمال نشوء خلايا رعدية على الجبال الشمالية .

 

-الحرارة على الساحل من 23 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة
محليات

لبنان

الطقس

