الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
13:02
ترحيب حار بالرئيس السوري (فيديو)
07:27
ظلال تسير في الصحراء! (فيديو)
03:26
وفد الخزانة الأميركية في السراي.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
03:17
كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف سيارة! (فيديو)
02:08
ترامب يكسر العادات.. ويظهر في ملعب كرة قدم! (فيديو)
محليات
هيرلي: أميركا جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران
2025-11-10 | 13:44
A-
A+
هيرلي: أميركا جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران
مقالات ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مبدئياً مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق
مسؤول بالخزانة الأميركية: حزب الله سيلقي سلاحه إذا قطعنا تمويل إيران
مسؤول بالخزانة الأميركية: الفرصة سانحة الآن لقطع تمويل إيران لـ"حزب الله"
هيرلي: أميركا جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران
محليات
أميركا
للغاية
مصادر
تمويل
الحزب
من داعمته طهران
العودة الى الأعلى
عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!
الرئيس عون إلى بلغاريا في زيارة رسمية
اقرأ ايضا في محليات
16:25
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:
16:25
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:
15:57
مشاهد من الحريق الضخم في اقليم الخروب (فيديو)
15:57
مشاهد من الحريق الضخم في اقليم الخروب (فيديو)
15:26
فيديو مقلق من حريق الزعرورية باقليم الخروب
15:26
فيديو مقلق من حريق الزعرورية باقليم الخروب
يحدث الآن
محليات
16:25
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
عربي و دولي
16:20
ترامب عن الشرع: يقول البعض إن ماضيه كان مضطربا.. كلنا مررنا بماض مضطرب
عربي و دولي
16:17
مقتل مواطن لبناني في مالي
اخترنا لك
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
16:25
مشاهد من الحريق الضخم في اقليم الخروب (فيديو)
15:57
فيديو مقلق من حريق الزعرورية باقليم الخروب
15:26
"الكاش" والسلاح.. ومهلة الشهرين! (فيديو)
15:01
جراذين في الدجاج وما تم كشفه خطير ويهدد سلامتكم .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
14:50
"سائق مستشار احد السياسيين".. توقيف المعتدي على طفل في بيروت (فيديو)
14:37
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:08
ترامب يكسر العادات.. ويظهر في ملعب كرة قدم! (فيديو)
2025-07-15
النائب السابق طلال أرسلان لـ"هنا بيروت": نُقيّم المواقف بالأفعال لا بالشعارات وما تبيّن من المجازر يُثبت أن ما يحدث في سوريا ليس دولة ولا يشبه الدولة
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
2025-11-06
معلومات الجديد: كباش بين الوزراء حول قانون الانتخابات واحتمال التوجه إلى التصويت
2025-11-02
الحجار التقى الشيباني.. وهذا ما تم بحثه
2025-08-15
في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2025
05:03
جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
03:41
ديما بياعة تقبل تحدي الجمهور وتعترف: "ما قلتها"!
03:26
وفد الخزانة الأميركية في السراي.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2025
2025-11-08
مقدمة النشرة المسائية 08-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:13
محاولة لاغتيال الشرع؟
عربي و دولي
05:13
محاولة لاغتيال الشرع؟
محليات
00:42
نعيم قاسم تفرّد بـ كتابه.. وبري "عتبان"! (الشرق الأوسط)
محليات
00:42
نعيم قاسم تفرّد بـ كتابه.. وبري "عتبان"! (الشرق الأوسط)
محليات
03:37
قيادي في "حزب الله": لن نُسلّم السلاح لأن..!
محليات
03:37
قيادي في "حزب الله": لن نُسلّم السلاح لأن..!
فن
10:03
اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج
فن
10:03
اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج
محليات
02:01
عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!
محليات
02:01
عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!
عربي و دولي
01:22
الذهب يرتفع.. مجدداً!
عربي و دولي
01:22
الذهب يرتفع.. مجدداً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025