محليات

الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون

2025-12-03 | 08:40
الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون
الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من اتحاد كشاف لبنان برئاسة رئيس الاتحاد القائد وسيم زين، أنه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب.

وكان السيد زين ألقى كلمة في مستهل اللقاء،  لفت فيها إلى أن اتحاد كشاف لبنان هو أكبر اتحاد شبابي تطوعي في البلاد، يضم أكثر من 150 ألف كشاف ومرشدة ضمن 41 جمعية كشفية مرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وهو جسر تلاق بين الأديان والطوائف، ومساحة انصهار وطني حقيقي، حيث يتربى الشباب على قيم المواطنة والخدمة والعيش المشترك.

وأضاف أن اتحاد كشاف لبنان أطلق استراتيجية كشفية وطنية ترتكز على محاور عدة، أبرزها: تربية كشفية مبتكرة تواكب العصر وتدمج التكنولوجيا بالتجربة، والتنوع والاندماج كقيمة تربوية ومجتمعية، ودعم التطوع وتقديره.

وأكد أن الاتحاد يشرفه أن يكون شريكاً في تنفيذ "مدرسة المواطنية" التي أطلقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، لإيمانه بأن الكشاف هو المواطن النموذجي الذي يحترم القانون ويخدم مجتمعه، ويصون بيئته.

كما أطلع الرئيس عون أن عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد، وأمين سره العام القائد سعيد معاليق، قد انتخب بالإجماع رئيسًا للجنة الكشفية العربية في إنجاز كبير يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يُحققها اتحاد كشاف لبنان على الصعيدين المحلي والدولي.

وتمنى على الرئيس عون القبول بمنصب "الرئيس الفخري لاتحاد كشاف لبنان - الكشاف الأول"، على غرار ما هو معمول به في دول عدة. 
كما تمنى عليه رعاية الجامبوري الكشفي اللبناني، وهو أكبر مخيم كشفي شبابي في لبنان، والذي سيتم  في أيلول 2026 في المدينة الكشفية في سمار جبيل، بمشاركة آلاف الكشافين من لبنان والدول العربية.

الرئيس عون رد من جهته على كلمة الزين، فلفت إلى أن الانتماء الكشفي يشمل جميع أطياف المجتمع اللبناني بكل طوائفه، "وهذا ما شاهدناه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، حيث اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب".

وأشار الى ان لبنان قد تعب من المهاترات التي مزقته والتي لم يخرج أحد منها رابحاً، "ويجب أن تتربى أجيال اليوم على حب الوطن وليس على حب الطوائف والأحزاب، ويجب ان يكون حزبنا واحدا وهو لبنان".

وتمنى الرئيس عون أن يتعلم الجميع من الحركة الكشفية حس المواطنية وحب لبنان الخالي من المصالح الخاصة.

وأضاف في الختام:" يشرفني أن أكون الرئيس الفخري لحركة مثل الكشافة، عابرة للطوائف والانتماءات الحزبية".

وفي ختام اللقاء، تم إلباس رئيس الجمهورية الوشاح الكشفي، رمزاً لترؤسه فخريا الاتحاد الكشفي.

واستقبل الرئيس عون أيضاً، النائب السابق سليم سعادة، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة.

ثم استقبل الفنان أسامة منصور الرحباني، الذي أوضح بعد اللقاء أنه أطلع رئيس الجمهورية على تفاصيل العمل الأوراتوريو السيمفوني (الموسيقي، النصّي الغنائي) الجديد «أسافر وحدي ملكًا»، الذي سيُقدَّم للمرّة الأولى عالميًا (World Premiere) في 13 كانون الثاني 2026، بمناسبة الذكرى المئوية لولادة منصور الرحباني، أحد أبرز رموز الثقافة اللبنانية والعربية.

وخلال اللقاء، تمّ طلب رعاية رئيس الجمهورية لهذا الحدث الوطني وحضور العرض الافتتاحي، تقديرًا لقيمة المناسبة ولمكانة منصور الرحباني في الوجدان اللبناني والعربي.

ورداً على سؤال قال الرحباني ان هذا المشروع يشكل عملاً موسيقيًا ضخماً يقدّم فكر منصور الرحباني الفلسفي والإنساني بأسلوب أوراتوريو سيمفوني معاصر. يعتمد العمل على مقاربة موسيقية وروحية تُبرز القيم التي حملها الراحل: الحرية، الإنسان، الوطن، والكرامة، مع إعادة تقديم نصوص وحِكم ورؤى شكّلت جزءًا أساسيًا من إرثه الثقافي. ويهدف العمل إلى إحياء فكر منصور الرحباني بصورة جديدة تحاكي الجيل الحالي والتأكيد على دور لبنان كمركز إشعاع ثقافي وفني رغم التحديات.

كما يُنفَّذ المشروع بإشراف كامل من المؤلِّف أسامة الرحباني، وتشارك فيه النجمة هبة طوجي كأداء منفرد، و The Ukrainian Radio Symphony Orchestra وكورس جامعة سيدة اللويزة.

وسيقام الحفل في كنيسة Sacré Coeur - الجمّيزة، لما يمثّله هذا الصرح من قيمة روحية وثقافية، يوفّر المكان جوًا يليق بالطابع الوجداني والإنساني للأوراتوريو. ويُنفَّذ المشروع بدعم من مؤسسة ADMAF في أبوظبي، وبرعاية سعادة السيدة هدى كانو، إحدى الشخصيات البارزة في دعم الثقافة والفنون في العالم العربي، ما يضفي بعدًا عربيًا واسعًا على الحدث. كما يُتوقّع حضور شخصيات رسمية وثقافية من لبنان والخارج، ما يعزّز أهمية هذا الحدث ويمنحه بعدًا وطنيًا ودوليًا.
 
مقالات ذات صلة

محليات

جوزاف عون

الرئيس عون

البركس يستكمل جولاته على المحافظين
07:34
07:34

البركس يستكمل جولاته على المحافظين

يستكمل نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس الجولة التي يقوم فيها على المحافظين، والتقى على رأس وفد من المجلس التنفيذي ضم السادة فادي ابوشقرا، وسيم بدرالدين، جورج الكيك، سهيل الدادا، وفيصل الحجاوي محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها وجرى عرض شامل للشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في المنطقة الجنوبية، وما عانته من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
وتركز البحث حول مشروع القانون الجديد الذي تحضره وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع النقابة، لتنظيم اوضاع المحطات والذي يرعى تجديد تراخيص الاستثمار المنتهية صلاحيتها وتسوية اوضاع المحطات غير المرخصة.

07:34

البركس يستكمل جولاته على المحافظين

يستكمل نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس الجولة التي يقوم فيها على المحافظين، والتقى على رأس وفد من المجلس التنفيذي ضم السادة فادي ابوشقرا، وسيم بدرالدين، جورج الكيك، سهيل الدادا، وفيصل الحجاوي محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها وجرى عرض شامل للشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في المنطقة الجنوبية، وما عانته من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
وتركز البحث حول مشروع القانون الجديد الذي تحضره وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع النقابة، لتنظيم اوضاع المحطات والذي يرعى تجديد تراخيص الاستثمار المنتهية صلاحيتها وتسوية اوضاع المحطات غير المرخصة.

معلومات الجديد: دائرة المعاينة الجمركية في المطار تضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من أفريقيا عن طريق الشحن الجوي
09:24
09:24
بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة
09:14
09:14
البركس يستكمل جولاته على المحافظين
07:34
07:34
وزير الاعلام: رمزية وجود مدني على رأس الوفد اللبناني في الميكانيزم له دلالات كبرى ويفعّل المبادرة الرئاسية وهذا الموضوع يمكن أن يُطرح على طاولة الحكومة غداً
07:32
07:32
وزير الاعلام: غداً سيعرض الجيش في جلسة الحكومة التقرير الشهري لما قام به في الأسابيع الأربعة الأخيرة وما تم تكليفه به في الجنوب
07:31
07:31
وزير الاعلام بول مرقص للحدث: لبنان أصبح أكثر فاعلية بموجب تعيين السفير سيمون كرم وهو يأتي إنفاذاً لخطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال وأبرز نقاطه تعيين ممثل لرئاسة اللجنة
07:30
07:30
