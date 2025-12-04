الأخبار
محليات

"تأكدوا".. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة

2025-12-04 | 14:12
&quot;تأكدوا&quot;.. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة
"تأكدوا".. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة

نفت بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك عبر بيان رسمي صادر عن مكتب صاحب الغبطة الإعلامي ما نشرته وسائل إعلام محلية مستندة إلى مصادر مضللة حول قبول قداسة البابا لاون الرابع عشر استقالة صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي .

ويهمها التأكيد بانه ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها قداسة البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وان صاحب الغبطة كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد . 

واذ تجدد بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك نفي خبر استقالة غبطة البطريرك يوسف العبسي جملة وتفصيلًا وتؤكّد إنّه خبر ملفّق محذّرة الأطراف التي تدّعي الكلام باسم الكرسي الرسولي أو باسم البطريركيّة.

 وتدعو وسائل الإعلام التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين.

لأي استفسار أو توضيح حاضرا ومستقبلا يرجى الاتصال بالمكتب الاعلامي على الرقم ٧١١١٤٤٤٥
"تأكدوا".. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة

محليات

بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك

شائعات

