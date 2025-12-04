"تأكدوا".. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة

نفت الروم الملكيّين عبر بيان رسمي صادر عن مكتب صاحب الغبطة الإعلامي ما نشرته وسائل إعلام محلية مستندة إلى مصادر مضللة حول قبول قداسة البابا لاون استقالة صاحب الغبطة البطريرك العبسي .



ويهمها التأكيد بانه ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها قداسة البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وان صاحب الغبطة كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد .



واذ تجدد بطريركيّة الروم الملكيّين نفي خبر استقالة غبطة البطريرك العبسي جملة وتفصيلًا وتؤكّد إنّه خبر ملفّق محذّرة الأطراف التي تدّعي الكلام أو باسم البطريركيّة.



وتدعو التأكّد من صحّة قبل نشرها لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين.



لأي استفسار أو توضيح حاضرا ومستقبلا يرجى الاتصال بالمكتب الاعلامي على الرقم ٧١١١٤٤٤٥