الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟

2025-12-07 | 04:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سياسيو &quot;حزب الله&quot;.. على قائمة الاستهداف؟
سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟

قال السياسي محمد عبيد، خلال حديث لقناة الجديد في برنامج الحدث، مع الإعلامية جوزفين ديب، أنه "إذا تسنى لإسرائيل النيل من سياسيي "حزب الله" لن تتأخر وأنا أعتقد أنهم على لائحة الاستهداف".

مقالات ذات صلة
سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟

محليات

حزب الله

اغتيال

محمد عبيد

معلومات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
مقترح اسرائيلي: منطقة عازلة جنوب لبنان.. السياسي محمد عبيد يكشف (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
Play
08:51

خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!

أدى خلاف عائلي بين أم من التابعية السورية وزوجها من بلدة الزيرة في البقاع الشمالي، إلى رمي قنبلة من قبل الزوجة، ما اسفر عن مقتل ولدها وأصيبت ابنتها بجروح خطرة.

08:51

خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!

أدى خلاف عائلي بين أم من التابعية السورية وزوجها من بلدة الزيرة في البقاع الشمالي، إلى رمي قنبلة من قبل الزوجة، ما اسفر عن مقتل ولدها وأصيبت ابنتها بجروح خطرة.

غمرة لـ "براك"! (فيديو)
Play
08:49

غمرة لـ "براك"! (فيديو)

قال النائب ملحم الرياشي تعليقاً على كلام برّاك حول ضم لبنان وسوريا: "عبالي ضمه لقلبي".

08:49

غمرة لـ "براك"! (فيديو)

قال النائب ملحم الرياشي تعليقاً على كلام برّاك حول ضم لبنان وسوريا: "عبالي ضمه لقلبي".

أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
08:08

أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!

صدر عن أهالي بلدة كفركلا بيان أعلنوا فيه، أن الوقفة الإحتجاجية التي نظموها "ما هي إلا الخطوة الأولى" في مسار حضاري وسلمي يهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية بملف الإعمار وإغاثة المتضرّرين.

08:08

أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!

صدر عن أهالي بلدة كفركلا بيان أعلنوا فيه، أن الوقفة الإحتجاجية التي نظموها "ما هي إلا الخطوة الأولى" في مسار حضاري وسلمي يهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية بملف الإعمار وإغاثة المتضرّرين.

يحدث الآن

اخترنا لك
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
08:51
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
08:49
أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
08:08
على الأوتوسترادات.. تحذير من رمي النفايات!
08:01
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق الساحل اللبناني
07:59
تصحيح - النائب ملحم الرياشي لـ #الجديد: كتاب جعجع للرئيسين عون وسلام يخص حصرية السلاح بيد الدولة فقط وسلسون مع الرئيس بري بالرغم من الاختلاف معه بالرأي
07:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025