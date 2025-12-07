سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟

صدر عن أهالي بلدة كفركلا بيان أعلنوا فيه، أن الوقفة الإحتجاجية التي نظموها "ما هي إلا الخطوة الأولى" في مسار حضاري وسلمي يهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية بملف الإعمار وإغاثة المتضرّرين.

