سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟

أدى خلاف عائلي بين أم من التابعية السورية وزوجها من بلدة الزيرة في البقاع الشمالي، إلى رمي قنبلة من قبل الزوجة، ما اسفر عن مقتل ولدها وأصيبت ابنتها بجروح خطرة.
قال النائب ملحم الرياشي تعليقاً على كلام برّاك حول ضم لبنان وسوريا: "عبالي ضمه لقلبي".
صدر عن أهالي بلدة كفركلا بيان أعلنوا فيه، أن الوقفة الإحتجاجية التي نظموها "ما هي إلا الخطوة الأولى" في مسار حضاري وسلمي يهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية بملف الإعمار وإغاثة المتضرّرين.