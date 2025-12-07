حزب الله.. لم يكن يعلم!

وفي معلومات الجديد ان لودريان سيلتقي الاثنين الثلاثة ووزير الخارجية وذلك في اطار جهود فرنسا في متابعة الازمة على صعيد الامن والاقتصاد على اعتبار ان فرنسا من اكثر الضاغطين لاجراء الاصلاحات الاقتصادية واستمرار مسار ترسيم الحدود مع . وفي معلومات الجديد ان عشاء تنظمه السفارة في قصر الصنوبر يوم الثلثاء لحشد من الفاعليات السياسية يتقدمه رئيس الحكومة نواف سلام.

اما تسمية السفير سيمون كرم، فتحدثت معلومات الجديد انها لا تزال موضع سجال اذ اكد السياسي عبيد للجديد نقلا عن الرئيس الرئيس جوزاف عون ان الاخير قد نسق مع الرئيسين بري وسلام تسمية كرم قبل الاعلان عن الامر في البيان الرئاسي.

اما ، فاكدت معلومات الجديد انه لم يكن يعلم بالتسمية قبل اعلانها وهذا ما استدعى تعليق الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على التفاوض بالشكل الذي علق عليه في خطابه الاخير.

قل قائد قوات اليونيفيل للقناة أن الوضع في هش للغاية وأي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير مشيرا إلى أن " " تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ وقائلا "ليس لدينا أي دليل على أن حزب يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني".