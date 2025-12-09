في بدنايل.. بركة "حمراء" تثير قلق المواطنين! (صورة)

على إثر ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مكب نفايات في منطقة – ، مع تسرب صرف صحي ملوث باللون الأحمر باتجاه المنطقة السكنية، توجّهت فرقة فنية من إلى الموقع للكشف الفوري، وذلك بمؤازرة عناصر من شعبة الاستقصاء في .