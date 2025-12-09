في بدنايل.. بركة "حمراء" تثير قلق المواطنين! (صورة)

View this post on Instagram
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أوضاع ثانوية جباع الرسمية التي تعرضت ليلاً لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طاول محيطها وأدّى إلى تكسير واجهات زجاجية في الثانوية.
أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرّية في ضابطة طرابلس والشعبة المركزية واستقصاء الضابطة، ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرّب، وقد بوشرت التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.
استقبل ئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، على رأس وفدٍ من مجلس الإدارة، وذلك في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.