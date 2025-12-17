الأخبار
بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن

2025-12-17 | 07:17
بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي خصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية والسير المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين، خصوصا في الأماكن التي ستشهد ازدحاما مروريا واحتفالات.

وطلب الوزير الحجار رفع الجهوزية القصوى، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سرعة الإستجابة لأي طارئ.

وأعطى توجيهاته للإنتشار والتمركز في محيط الكنائس ودور العبادة وأماكن السهر خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، والتشدد في إجراءات حفظ الأمن والنظام، وتعزيز تدابير السير على الطرق العامة لتسهيل أمور المواطنين.

كما أكد الوزير الحجار ضرورة تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص.
وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبيل انطلاق موسم التزلج.

وخلال الإجتماع، أثنى الوزير الحجار على عمل الأجهزة الأمنية كافة، كذلك على التدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والتي اطلع عليها خلال جولته مطلع الأسبوع الحالي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الجهد لضمان حسن سير العمل في المطار وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين.
