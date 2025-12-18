الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً

2025-12-18 | 15:49
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
Aljadeed
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد

اقرأ ايضا في محليات

اجتماع "الميكانيزم" اليوم.. فهل يُضبط الايقاع؟ (الانباء الكويتية)
00:49

اجتماع "الميكانيزم" اليوم.. فهل يُضبط الايقاع؟ (الانباء الكويتية)

كتبت صحيفة الانباء الكويتية:

قال مصدر سياسي لـ "الأنباء": أن "الوفد اللبناني سيدخل اجتماع اليوم وهو يحمل سلم أولويات دقيقا يبدأ بوقف الأعمال العدائية وعمليات القتل، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي جدي، ثم الانتقال إلى ملف الأسرى وإطلاق سراحهم، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق، على أن يشكل ذلك قاعدة صلبة لاستكمال مسار تثبيت الحدود البرية. وهذا الترتيب لا يخضع لأي اعتبارات ظرفية، بل يعكس رؤية واقعية تعتبر أن أي مقاربة خارج هذا الإطار لن تكون قابلة للحياة أو التنفيذ".

00:49

اجتماع "الميكانيزم" اليوم.. فهل يُضبط الايقاع؟ (الانباء الكويتية)

كتبت صحيفة الانباء الكويتية:

قال مصدر سياسي لـ "الأنباء": أن "الوفد اللبناني سيدخل اجتماع اليوم وهو يحمل سلم أولويات دقيقا يبدأ بوقف الأعمال العدائية وعمليات القتل، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي جدي، ثم الانتقال إلى ملف الأسرى وإطلاق سراحهم، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق، على أن يشكل ذلك قاعدة صلبة لاستكمال مسار تثبيت الحدود البرية. وهذا الترتيب لا يخضع لأي اعتبارات ظرفية، بل يعكس رؤية واقعية تعتبر أن أي مقاربة خارج هذا الإطار لن تكون قابلة للحياة أو التنفيذ".

هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)
00:28

هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)

جاء في صحيفة الديار:
مع تزايد هجرة الشباب المسيحي إلى الخارج، واستمرار الاحجام عن التطوع في صفوف الجيش والقوى الأمنية، رغم الضغوط المتعددة التي تمارسها بعض مؤسسات الكنيسة، بدأت آثار هذا الواقع تظهر بشكل واضح على التوازن الطائفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

00:28

هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)

جاء في صحيفة الديار:
مع تزايد هجرة الشباب المسيحي إلى الخارج، واستمرار الاحجام عن التطوع في صفوف الجيش والقوى الأمنية، رغم الضغوط المتعددة التي تمارسها بعض مؤسسات الكنيسة، بدأت آثار هذا الواقع تظهر بشكل واضح على التوازن الطائفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

"ملفات حساسة" بجعبة هيكل الى باريس (الديار)
00:21

"ملفات حساسة" بجعبة هيكل الى باريس (الديار)

جاء في صحيفة الديار:
علمت "الديار" من مصادرها أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الموجود في العاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع باريس، سيعقد على هامش "اللقاء الثلاثي" الأميركي - الفرنسي - اللبناني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) ووزارة الدفاع.

00:21

"ملفات حساسة" بجعبة هيكل الى باريس (الديار)

جاء في صحيفة الديار:
علمت "الديار" من مصادرها أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الموجود في العاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع باريس، سيعقد على هامش "اللقاء الثلاثي" الأميركي - الفرنسي - اللبناني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) ووزارة الدفاع.

اجتماع "الميكانيزم" اليوم.. فهل يُضبط الايقاع؟ (الانباء الكويتية)
00:49
هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)
00:28
"ملفات حساسة" بجعبة هيكل الى باريس (الديار)
00:21
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
15:51
القناة 12: إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان
15:47
أكسيوس: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها مع لبنان غدا في الناقورة.. وهذا ما سيتم بحثه!
15:36
أوافق
