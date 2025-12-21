عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
محليات

جمعية المصارف تعترض على قانون "الفجوة المالية" وتُعدد الأسباب

2025-12-21 | 12:47
جمعية المصارف تعترض على قانون "الفجوة المالية" وتُعدد الأسباب

أصدرت جمعية المصارف بياناً جاء فيه:

تُبدي المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسًا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول اخرى.

وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، كشرط مسبق، تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح ان المشروع يؤدي الى شطب الأموال الخاصة للمصارف وما يليها في سلّم ترتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال اموال المودعين.

ترى المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل ان توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولارا اميركيا وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولارا اميركيا مما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية. 

وتشدد المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. إن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية وبصورة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين ويُعرّض الاستقرار المالي والنقدي والاهلي لمخاطر إضافية.
 
 
 
 

جمعية المصارف تعترض على قانون "الفجوة المالية" وتُعدد الأسباب

محليات

جمعية المصارف

سليم صفير

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
14:54
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
14:51
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
14:50
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لبنان لا يملك رؤية واضحة في اجتماعات الميكانيزم واجتماع باريس لا يُعوّل عليه وأميركا تعاطت معه كأنه "غير مفصلي"
13:29
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
12:58
لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!
12:55
