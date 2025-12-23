طقس ليلة الميلاد: هل تمطر؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة غزيرة شمالا في الفترة الصباحية مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، على ان يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا.