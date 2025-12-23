الأخبار
محليات

طقس ليلة الميلاد: هل تمطر؟

2025-12-23 | 03:53
طقس ليلة الميلاد: هل تمطر؟
طقس ليلة الميلاد: هل تمطر؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة غزيرة شمالا في الفترة الصباحية مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، على ان يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا.

الطقس المتوقع في لبنان بحسب مصلحة الارصاد الجوية:

الثلثاء:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا في المناطق الشمالية مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الأربعاء:  
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة غزيرة في الفترة الصباحية شمالا مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا.

الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الجمعة:  
غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس تدريجا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.
طقس ليلة الميلاد: هل تمطر؟

محليات

طقس

كريسمس

أعياد

شتاء

Aljadeed
كنعان: موقفنا ثابت من حماية الحقوق وسيادة الدولة ودعم الجيش في انتشاره
قرار جديد من الداخلية بشأن "عازل الشمس"

