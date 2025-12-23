الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كنعان: موقفنا ثابت من حماية الحقوق وسيادة الدولة ودعم الجيش في انتشاره

2025-12-23 | 04:29
كنعان: موقفنا ثابت من حماية الحقوق وسيادة الدولة ودعم الجيش في انتشاره
كنعان: موقفنا ثابت من حماية الحقوق وسيادة الدولة ودعم الجيش في انتشاره

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا " تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس اليوم، والشعب اللبناني بحاجة لكل التمنيات الصادقة والايجابية لدولته ورئيس دولته ومن يعمل لمصلحة هذا البلد.

وأوضح "أكرر الموقف الثابت والذي هو الأساس لدى رئيس الجمهورية في التعاطي مع الجميع والذي هي حقوق الشعب اللبناني وسيادة دولته وجيشه الذي نطمح ونعمل في أن يكون استعاد كل الأرض اللبناني وانتشر على كاملها. وبهذه الأمنيات وهذه الروحية التي يعمل بها فخامة الرئيس وكل واحد منا في مجاله يدفع في اتجاهها، عايدنا الرئيس واللبناني ونتمنى أن هذه الرغبات الصادقة تتحقق وتصبح واقعاً في السنة المقبلة".

ورداً على سؤال عن قانون الفجوة المالية "طالما أن القانون ما زال في الحكومة ولم يصدر بصيغته النهائية لن نعلّق من موقعي كرئيس للجنة المال ستستقبل المشروع عند احالته. ولكن هذا القانون هو لاسترداد الودائع، والمطلوب أن تكون هناك الامكانية لتطبيقه بعد 6 سنوات على الانهيار وانتظار المودعين. وان شاء الله يلهم الجميع للموازنة بين النيات والواقع والامكانات المطلوبة لتحقيق الهدف".
ابراهيم كنعان

لجنة المال

