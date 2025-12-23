كنعان: موقفنا ثابت من حماية الحقوق وسيادة الدولة ودعم الجيش في انتشاره

وأوضح "أكرر الموقف الثابت
والذي هو الأساس لدى رئيس الجمهورية في التعاطي مع الجميع والذي هي حقوق الشعب اللبناني وسيادة دولته وجيشه الذي نطمح ونعمل في أن يكون استعاد كل الأرض
اللبناني وانتشر على كاملها. وبهذه الأمنيات وهذه الروحية التي يعمل بها فخامة الرئيس وكل واحد منا في مجاله يدفع في اتجاهها، عايدنا الرئيس واللبناني ونتمنى أن هذه الرغبات الصادقة تتحقق وتصبح واقعاً في السنة المقبلة".
ورداً على سؤال عن قانون الفجوة المالية "طالما أن القانون ما زال في الحكومة ولم يصدر بصيغته النهائية لن نعلّق من موقعي كرئيس للجنة المال ستستقبل المشروع عند احالته. ولكن هذا القانون هو لاسترداد الودائع، والمطلوب أن تكون هناك الامكانية لتطبيقه بعد 6 سنوات على الانهيار وانتظار المودعين. وان شاء الله
يلهم الجميع للموازنة بين النيات والواقع والامكانات المطلوبة لتحقيق الهدف".