مرقص عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: هاجسنا تثبيت حقوق المودعين

رفع جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة ​نواف سلام​.

وتحدث بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة لافتا الى ان " عقد استكمالا لجلسته أمس جلسة بحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي".



واشار الى "اننا توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون".



واوضح مرقص ان "الهاجس هو كسب ثقة المواطنين، وليس فقط كسب ثقة على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة".