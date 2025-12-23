الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مرقص عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: هاجسنا تثبيت حقوق المودعين

2025-12-23 | 07:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مرقص عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: هاجسنا تثبيت حقوق المودعين
مرقص عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: هاجسنا تثبيت حقوق المودعين

رفع مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​.

وتحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة لافتا الى ان "مجلس الوزراء عقد استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم بحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي".

واشار الى "اننا توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون".

واوضح مرقص ان "الهاجس هو كسب ثقة المواطنين، وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة".
مقالات ذات صلة
مرقص عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: هاجسنا تثبيت حقوق المودعين

محليات

بول مرقص

بول مرقص

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طريق شكا سالكة.. "مبروك" بعد 8 سنوات!
الرئيس عون: الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل

اقرأ ايضا في محليات

"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
08:35

"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت

ما الحدث الأبرز دولياً لعام 2025؟

08:35

"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت

ما الحدث الأبرز دولياً لعام 2025؟

بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!
08:29

بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:

08:29

بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:

بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!
07:52

بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

07:52

بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لك
"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
08:35
بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!
08:29
بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!
07:52
طريق شكا سالكة.. "مبروك" بعد 8 سنوات!
07:41
الرئيس عون: الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل
06:55
الرئيس عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام سنشرك ممثلي القطاع فيها والاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل
06:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025