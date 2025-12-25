الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)

2025-12-25 | 01:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)

أشارت صحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن "الاتصالات ستتركز في الأيام المقبلة على آلية ​الجيش اللبناني​ في الانطلاق بخطته بشأن حصرية السلاح من جنوب الليطاني إلى شماله، حيث يدرس الجيش اللبناني وبالتشاور الدائم مع الحكومة والمطالبة بتوافر الغطاء السياسي لهذه الخطة الأصعب".

وقال مصدر رسمي لـ"الأنباء": "إعداد الجيش خطة بسط سلطة الدولة شمال الليطاني يأخذ في الاعتبار عدة أمور لتجنب الصعوبات التي واجهته في الأشهر الأربعة الماضية خلال الانتشار جنوبا، والتي تكللت بالنجاح على رغم التحديات والتعطيل جراء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "الثاني تجنب المواجهة مع حزب الله الذي أعلن رفضه تسليم السلاح، منطلقا من أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار كان يتعلق حصرا بسحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وانه قد تجاوب في هذا الأمر حتى النهاية، وأعلن انه لم يعد له أي وجود أمني أو عسكري في تلك المنطقة".

وأوضح المصدر، أن "هذا الأمر لا ينحصر في خطة الجيش وحدها، بل يتطلب اتصالات سياسية من الحكومة لترتيب الأوضاع وتأمين الغطاء السياسي الكافي لأي خطة تعمل على حصرية السلاح بيد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التقدم في هذا المسار بشكل جدي وفعال، قد يعرض لبنان لتحديات وخطر من قبل إسرائيل المتربصة لضربه، وأنه لا بد من سحب الذرائع التي قد تستخدمها الغطاء الدولي من أجل القيام بإجراءات انتقامية".
 
 
 
مقالات ذات صلة
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)

محليات

الانباء الكويتية

لبنان

شمال الليطاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى إلى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
02:56
الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
02:54
الرئيس عون: نتمنى أن تنتهي الحروب ونعيش السلام
02:53
الرئيس عون من بكركي: أتقدم بالتهنئة من كل اللبنانيين ونأمل أن تكون الدولة اللبنانية دولة مؤسسات وليست للأحزاب
02:52
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
02:21
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة الاسرائيلية على سيارة في حوش السيد علي تم نقلهما إلى مستشفى البتول في الهرمل
02:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025