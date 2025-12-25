الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)

وقال مصدر رسمي لـ"الأنباء": "إعداد الجيش خطة بسط سلطة الدولة شمال الليطاني
يأخذ في الاعتبار عدة أمور
لتجنب الصعوبات التي واجهته في الأشهر الأربعة الماضية خلال الانتشار جنوبا، والتي تكللت بالنجاح على رغم التحديات والتعطيل جراء الاحتلال الإسرائيلي
".
وأضاف أن "الثاني تجنب المواجهة مع حزب الله
الذي أعلن رفضه تسليم السلاح، منطلقا من أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار كان يتعلق حصرا بسحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وانه قد تجاوب في هذا الأمر حتى النهاية، وأعلن انه لم يعد له أي وجود أمني أو عسكري في تلك المنطقة".
وأوضح المصدر، أن "هذا الأمر لا ينحصر في خطة الجيش وحدها، بل يتطلب اتصالات سياسية من الحكومة لترتيب الأوضاع وتأمين الغطاء السياسي الكافي لأي خطة تعمل على حصرية السلاح بيد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التقدم في هذا المسار بشكل جدي وفعال، قد يعرض لبنان
لتحديات وخطر من قبل إسرائيل
المتربصة لضربه، وأنه لا بد من سحب الذرائع التي قد تستخدمها الغطاء الدولي من أجل القيام بإجراءات انتقامية".