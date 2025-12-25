الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)

أشارت صحيفة ، إلى أن "الاتصالات ستتركز في الأيام المقبلة على آلية ​الجيش اللبناني​ في الانطلاق بخطته بشأن حصرية السلاح من جنوب إلى شماله، حيث يدرس وبالتشاور الدائم مع الحكومة والمطالبة بتوافر الغطاء السياسي لهذه الخطة الأصعب".

وقال مصدر رسمي لـ"الأنباء": "إعداد الجيش خطة بسط سلطة الدولة شمال يأخذ في الاعتبار عدة لتجنب الصعوبات التي واجهته في الأشهر الأربعة الماضية خلال الانتشار جنوبا، والتي تكللت بالنجاح على رغم التحديات والتعطيل جراء ".



وأضاف أن "الثاني تجنب المواجهة مع الذي أعلن رفضه تسليم السلاح، منطلقا من أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار كان يتعلق حصرا بسحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وانه قد تجاوب في هذا الأمر حتى النهاية، وأعلن انه لم يعد له أي وجود أمني أو عسكري في تلك المنطقة".



وأوضح المصدر، أن "هذا الأمر لا ينحصر في خطة الجيش وحدها، بل يتطلب اتصالات سياسية من الحكومة لترتيب الأوضاع وتأمين الغطاء السياسي الكافي لأي خطة تعمل على حصرية السلاح بيد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التقدم في هذا المسار بشكل جدي وفعال، قد يعرض لتحديات وخطر من قبل المتربصة لضربه، وأنه لا بد من سحب الذرائع التي قد تستخدمها الغطاء الدولي من أجل القيام بإجراءات انتقامية".