السفير السعودي يستقبل القاضي مكاوي

قال رجل الأعمال السيد بهاء الحريري في بيان: "‏تنطلق رؤيتي لإنقاذ لبنان من قناعة حاسمة لا تحتمل التأويل لبنان لن يُنقذ بإدارة الانهيار، ولا بإعادة إنتاج المنظومة نفسها، ولا بتسويات ظرفية تعقد فوق أنقاض الدولة. إن الإنقاذ يتطلب خيارا وطنيا سياديا واضحا يقوم على إطلاق مشروع وطني جديد يعيد بناء الدولة من أساسها، دولة سيدة، قادرة، وعادلة، تُحكم بالمؤسسات والقانون، لا بالأمر الواقع ولا بسياسات المحاور".