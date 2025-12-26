السفير السعودي يستقبل القاضي مكاوي

واطلع منه على تفاصيل عمل الهيئة لموسم الحج والعمرة ٢٠٢٦.
وأكد السفير
بخاري دعم جهود الهيئة لضمان نجاح الموسم وأثنى على عملها برئاسة مكاوي الذي انعكس تطويراً لأداء الهيئة في خدمة الحجاج اللبنانيين بما ينسجم مع النهج المتبع في المملكة العربية السعودية
، خصوصاً لناحية الشفافية والموضوعية والأحقية من جهته
، وضع مكاوي السفير السعودي بتفاصيل الاجراءات الشفافة التي اعتمدتها الهيئة في تحديد أسماء حجاج العام ٢٠٢٦، مؤكدا استمرار الهيئة في تنفيذ الرؤيا التطويرية التي من شأنها تحسين الخدمات لحجاج بيت الله
الحرام.