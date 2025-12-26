الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب

2025-12-26 | 09:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب
التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

يدين الحزب التقدّمي الاشتراكي الاعتداء الإرهابي الذي طال مسجدًا في مدينة حمص السورية أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والجرحى.

ويؤكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط دعمهما جهود بناء دولة سورية قوية ومستقرّة وموحّدة، في مواجهة المحاولات المتكرّرة لزعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها ونشر الفوضى.

وفي هذا السياق، يثمّن الحزب التقدّمي الاشتراكي الحملةَ التي تخوضها الدولة السورية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ويتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، وعموم السوريين حكومةً وشعبًا.
 
 
مقالات ذات صلة
التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب

محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي

سوريا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الناطق باسم الجيش الاسرائيلي: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا "لحزب الله" في لبنان
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم

اقرأ ايضا في محليات

بهاء الحريري: لكسر حلقة الخوف والعمل الجاد والمنظم لإنتاج قيادة وطنية
11:21

بهاء الحريري: لكسر حلقة الخوف والعمل الجاد والمنظم لإنتاج قيادة وطنية

قال رجل الأعمال السيد بهاء الحريري في بيان: "‏تنطلق رؤيتي لإنقاذ لبنان من قناعة حاسمة لا تحتمل التأويل لبنان لن يُنقذ بإدارة الانهيار، ولا بإعادة إنتاج المنظومة نفسها، ولا بتسويات ظرفية تعقد فوق أنقاض الدولة. إن الإنقاذ يتطلب خيارا وطنيا سياديا واضحا يقوم على إطلاق مشروع وطني جديد يعيد بناء الدولة من أساسها، دولة سيدة، قادرة، وعادلة، تُحكم بالمؤسسات والقانون، لا بالأمر الواقع ولا بسياسات المحاور".

11:21

بهاء الحريري: لكسر حلقة الخوف والعمل الجاد والمنظم لإنتاج قيادة وطنية

قال رجل الأعمال السيد بهاء الحريري في بيان: "‏تنطلق رؤيتي لإنقاذ لبنان من قناعة حاسمة لا تحتمل التأويل لبنان لن يُنقذ بإدارة الانهيار، ولا بإعادة إنتاج المنظومة نفسها، ولا بتسويات ظرفية تعقد فوق أنقاض الدولة. إن الإنقاذ يتطلب خيارا وطنيا سياديا واضحا يقوم على إطلاق مشروع وطني جديد يعيد بناء الدولة من أساسها، دولة سيدة، قادرة، وعادلة، تُحكم بالمؤسسات والقانون، لا بالأمر الواقع ولا بسياسات المحاور".

يحدث الآن

اخترنا لك
الحرارة… أبعد من تقلّبات الطقس! | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:29
مسلسل "أبو عمر" والحلقة المهمة... في نشرة الآخبار المسائية
12:26
بهاء الحريري: لكسر حلقة الخوف والعمل الجاد والمنظم لإنتاج قيادة وطنية
11:21
في الضاحية.. مروّجا مخدرات!
09:54
لأصحاب الودائع دون الـ 100 ألف دولار.. سلام: ستحصلون عليها كاملة!
09:29
مراسل الجديد: وزير الداخلية احمد الحجار تحفّظ في جلسة الحكومة على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين
08:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025