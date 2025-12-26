التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب

يدين الحزب التقدّمي الاشتراكي
الاعتداء الإرهابي الذي طال مسجدًا في مدينة حمص السورية
أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والجرحى.
ويؤكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط
دعمهما جهود بناء دولة سورية
قوية ومستقرّة وموحّدة، في مواجهة المحاولات المتكرّرة لزعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها ونشر الفوضى.
وفي هذا السياق، يثمّن الحزب التقدّمي الاشتراكي الحملةَ التي تخوضها الدولة السورية لمكافحة تنظيم داعش
الإرهابي، ويتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، وعموم السوريين حكومةً وشعبًا.