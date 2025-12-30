في عكار.. قتلت شقيقها بالتواطؤ مع زوجها

هزّت جريمة مروّعة بلدة الشيخ في ، حيث عُثر على الشاب "ب. ع." (20 عاماً) جثةً هامدة داخل منزله، بعد تعرّضه لضرب مبرح على يد شقيقته وزوجها، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من العائلة.



وفي التفاصيل، فإن شقيقة وزوجها اتهماه بسرقة محتويات العائلة، بعدا أقدما على احتجازه داخل الغرفة وأبرحاه ضربًا، بمشاركة بعض الجيران أيضاً، ما أدّى إلى وفاته.



وأشارت المصادر إلى أن آثار التعذيب على الجثة كانت واضحة، حيث وُجد الشاب مكبلاً بسلاسل حديدية، وقد تعرّض للضرب بآلات حادة وكعب مسدّس وحتى قارورة غاز.



حضرت قوة من إلى المكان، كما تولّى اللبناني والأدلة الجنائية الكشف على الجثة، قبل نقلها إلى أحد المستشفيات للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.



وتتابع تحقيقاتها المكثّفة، في وقت لا يزال المشتبه بهما متواريين عن الأنظار بعد فرارهما إلى جهة مجهولة.