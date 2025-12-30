قرار قضائي بحبس زوج ليليان شعيتو

أصدر اللبناني قرارًا بحبس زوج ، ستة أشهر، بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بتمكين ليليان من رؤيتة طفلها، وقيامه بتهريب الطفل إلى مكان غير معلوم خارج البلاد.



وبحسب القرار، عُمِّم اسم الوالد على والأمن العام، بعدما تبيّن أنه غادر البلاد برفقة الطفل.



يُذكر أنّ ليليان أُصيبت في تفجير مرفأ في 4 آب 2020.