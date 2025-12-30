مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه

مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا