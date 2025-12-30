الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:39
احتجاجات في مدن إيرانية عدة - شاهد الفيديو
10:09
توقعات 2026 من قبيلة تقليدية - شاهد الفيديو
2025-12-29
عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
2025-12-29
أسوأ 5 عملات..أين لبنان؟ - شاهد الفيديو
2025-12-29
السيارة تشتعل وتثير الفوضى! - شاهد الفيديو
محليات
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه
2025-12-30 | 13:04
A-
A+
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه
مقالات ذات صلة
برّاك: رسمنا خريطة المرحلة التالية من الإطار الأميركي ـ التركي ـ السوري
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية إلى إيجاد آلية للتفاوض مع اسرائيل
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه
محليات
دبلوماسية
أميركية
لـ"الجديد":
أولوية
ترامب–نتنياهو
انصبت
إيران
وسوريا
وتركيا
يُعدّ
لبنان
المسار
وخريطة
الطريق
الموضوعة
لتنفيذه
العودة الى الأعلى
ضربة جوية للتحالف العربي على مواقع دعم عسكري خارجية في المكلا
بري مصرّ والمعارضة تتحرّك (نداء الوطن)
اقرأ ايضا في محليات
13:09
معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع العام المقبل لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا وسير عمل الآلية ثانياً
13:09
معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع العام المقبل لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا وسير عمل الآلية ثانياً
13:06
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
13:06
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
12:09
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
محليات
13:09
معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع العام المقبل لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا وسير عمل الآلية ثانياً
محليات
13:06
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
مقدمة النشرة المسائية
13:05
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
اخترنا لك
معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع العام المقبل لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا وسير عمل الآلية ثانياً
13:09
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
13:06
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
خلي عينك عالجديد.. كيف يمكنكم الفوز غدًا؟ - تابع النشرة بعد قليل
12:02
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
11:40
الأمير الوهمي.. تحقيقات واستدعاءات (في النشرة بعد قليل)
11:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-29
الإخبارية السورية: دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة دمشق
2025-12-12
سنة عادية وسنة مالية ما الفرق؟ (فيديو)
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
2025-12-12
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
13:05
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
10:22
وزارة الدفاع الاماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
2025-12-29
باتريك داوود يكشف سرا عن حفلة نانسي عجرم في إندونيسيا: "صدمة حياتي"
2025-12-29
عبير نعمة تحيي حفلا استثنائيا لمناسبة عيد الميلاد في زحلة وتكشف عن خططها وامنياتها
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2025
2025-12-28
يارا بو منصف تعلق لاول مرة على تشبيهها بـ دانييلا رحمة وتعترف: مش سهلة تلاقي حدا تحبه
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:40
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
محليات
11:40
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
محليات
09:31
فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي
محليات
09:31
فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي
فن
04:41
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
فن
04:41
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
محليات
09:16
في عكار.. قتلت شقيقها بالتواطؤ مع زوجها
محليات
09:16
في عكار.. قتلت شقيقها بالتواطؤ مع زوجها
محليات
16:31
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)
محليات
16:31
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)
محليات
08:29
ضريبة على صيرفة.. استعدوا لتسديدها بهذه الحالة!
محليات
08:29
ضريبة على صيرفة.. استعدوا لتسديدها بهذه الحالة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025