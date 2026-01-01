الأخبار
محليات

لبنان أمام 3 تحديات.. والسلاح أولهم! (الأنباء الكويتية)

2026-01-01 | 02:24
لبنان أمام 3 تحديات.. والسلاح أولهم! (الأنباء الكويتية)
لبنان أمام 3 تحديات.. والسلاح أولهم! (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة الأنباء الكويتية:

يجد لبنان نفسه اليوم أمام لحظة مفصلية تتمثل في مواجهة ثلاثة تحديات تأسيسية سترافقه في المرحلة المقبلة، وتشكل معيارا حقيقيا لقياس جدية السلطة في إعادة بناء الدولة.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «التحدي الأول يتصل باستكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها الحصري للسلاح، ولاسيما في إطار المرحلة الثانية شمال الليطاني، مشددا على أن هذا الملف لا يمكن اختزاله في كونه مطلبا دوليا أو نتيجة ضغوط خارجية، بل هو في جوهره مطلب لبناني مزمن تراكم منذ عقود، منذ لحظة كسر منطق الدولة الواحدة وفتح الباب أمام السلاح الخارج عن الشرعية، وما تبعه من حروب مفروضة ودمار متكرر واستنزاف للاقتصاد والمجتمع».

وأضاف المصدر «أثبتت التجربة أن ربط لبنان بمحاور وصراعات لا يملك قرارها لم يوفر حماية، بل عمق العزلة وراكم الخسائر. واستعادة الدولة لقرارها الأمني والعسكري وضبط الحدود والتفاوض باسم اللبنانيين تشكل المدخل الإلزامي لإخراج البلاد من حالة الحرب الدائمة وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة والمسؤولة. والجهود الرئاسية المبذولة لتجنيب لبنان جولة جديدة من المواجهة تمثل فرصة حقيقية، لكنها تبقى ناقصة ما لم تقابل بإرادة داخلية تسهل هذا المسار وتؤسس لمصالحة فعلية مع فكرة الدولة».

وتابع المصدر «التحدي الثاني يرتبط مباشرة بالاستقرار المالي والنقدي عبر معالجة ملف الفجوة المالية والعودة إلى الانتظام المالي. وهذا الملف يشكل حجر الزاوية في استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا، وفي إعادة بناء القطاع المصرفي وجذب الاستثمار ووضع حد للاقتصاد النقدي والاقتصاد الأسود، الذي لا ينفصل بدوره عن أزمة السيادة والتهريب وتفلت الحدود».

وشدد المصدر على أن «التحدي الثالث يتمثل في ملف الانتخاب بوصفه اختبارا مباشرا لصدقية السلطة الجديدة وخياراتها الإصلاحية، لأن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مسألة سيادية بامتياز، إذ إن أي تأجيل سيفسر كضربة مباشرة لفكرة الدولة ولمنطق التداول الديموقراطي، وأهمية الموعد لا تقل عن أهمية التمثيل، بحيث تعكس الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتكفل حقهم في اختيار ممثليهم من أماكن إقامتهم، وهذا البعد يشكل ركيزة أساسية لإعادة ربط اللبنانيين بدولتهم وإعادة ضخ الحياة في النظام السياسي عبر شرعية متجددة.
 
لبنان أمام 3 تحديات.. والسلاح أولهم! (الأنباء الكويتية)

"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!
"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!

اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء ، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.

"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!

اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء ، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.

ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

علمت "الجديد" أن مواطنين مدنيَين جرى توقيفهما على ذمة التحقيق مع الشيخ خلدون عريمط والشيخ خالد السبسبي، وان لائحة الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق من جانب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار طويلة، وأولها النائب محمد سليمان الذي سيستمع إلى إفادته غداً الجمعة.

ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

علمت "الجديد" أن مواطنين مدنيَين جرى توقيفهما على ذمة التحقيق مع الشيخ خلدون عريمط والشيخ خالد السبسبي، وان لائحة الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق من جانب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار طويلة، وأولها النائب محمد سليمان الذي سيستمع إلى إفادته غداً الجمعة.

"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
