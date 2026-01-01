الاستهدافات الاسرائيلية ستدخل في العمق البنيوي لـ "حزب الله"! (الانباء الكويتية)

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية، أن " ستجد نفسها أمام امتحان صعب آخر جديد، إلا انها تنطلق من ان الخطوة الأولى بجعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح غير الشرعي، يبنى عليها لتحقيق الكثير في مسيرة طويلة، يخوضها الحكم بشجاعة للنأي بلبنان عن حروب الآخرين وتلقي الضربات العسكرية نيابة عما تبقى من إقليمي، أو فصيل مسلح يعمل خارج عباءة السلطة الشرعية اللبنانية".