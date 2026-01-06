عن الاسلحة في الهرمل.. بيان للجيش

تداول بعض والمواقعِ الإخبارية معلومات حول إيواء مطلوبين ووجود أسلحة داخل أحد المجمعات في .توضح أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات الدهم للمجمعات والمخيمات بشكل وضمن إطار التدابير الأمنية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلين بالأمن والأشخاص الذين يدخلون الأراضي بطريقة غير شرعية، مع الإشارة إلى أنّ عملية الدهم المنفذة بتاريخ 6/1/2026 في منطقة لم تسفر عن موقوفين أو مضبوطات.