التطورات اللبنانية والإقليمية محور لقاء سلام وبخاري (صورة)

زار السعودي لدى ، وليد البخاري، ، في الحكومي ببيروت.

وجرى خلال اللقاء استعراض لمختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين والإقليمية، والجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ القرارات المتعلقة بفرض سيادة كل الأراضي اللبنانية، بالاضافة إلى الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد الحاصل في الجنوب.