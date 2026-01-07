عن المزاعم الاسرائيلية ودور الجيش اللبناني.. الرئيس عون يُعلّق

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكيل للأمم المتحدة لادارة عمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله قبل ظهر في قصر بعبدا، ان " يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوتها في الجنوب بعد استكمال انسحاب الدولية "اليونيفيل" مع نهاية العام 2027، وذلك بعد الاتفاق على الصيغة التي ستعمل هذه القوة من خلالها لمساعدة في بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا وتطبيق القرار 1701".

ونوه الرئيس عون ب"الدور الذي لعبته "اليونيفيل" منذ وجودها في الجنوب بالتنسيق القائم بينها وبين "، لافتا الى ان "عديد الجيش ازداد تدريجيا وسيصل الى اكثر من 10 الاف عسكري بين ضابط ورتيب وجندي"، وأشار الى ان "استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية، أعاقه عدم انسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، إضافة الى عدم التزام بمندرجات الاتفاق الذي اعلن في تشرين الثاني 2024، واستمرار عملياتها العدائية ضد الأراضي ، وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين المعتقلين لديها، على الرغم من المراجعات المتكررة ومناشدة المجتمع الدولي لالزامها تطبيق الاتفاق وتنفيذ القرار 1701".



واكد الرئيس عون للسيد لاكروا، أن "دولا أوروبية أبدت رغبتها في إبقاء وحدات من قواتها العاملة حاليا مع "اليونيفيل" في الجنوب، بعد استكمال انسحاب القوات الدولية مع نهاية العام 2027، وقد تبلغت هذه الدول ترحيب بمثل هذه الخطوة لانها تشكل فرصة لتمكين المجتمع الدولي من متابعة ما يجري في الجنوب، وكذلك لمساعدة الجيش اللبناني بعد استكمال انتشاره حتى الحدود وإيجاد أرضية للتنسيق، لضمان استمرار الاستقرار والأمان في المنطقة، ويمكن التوافق مع الدول المعنية على الصيغة التي ستعمل هذه القوى في ظلها، ولبنان يعلق أهمية كبرى على دور على هذا الصعيد".



وجدد الرئيس عون التأكيد للاكروا ان "الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني تنفيذا للقرار الصادر عن ، ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيام الجيش بالمهام الموكولة اليه".



وكان لاكروا اطلع الرئيس عون على نتائج زيارته امس للجنوب واللقاءات التي عقدها مع قادة "اليونيفيل"، وجدد له "استمرار دعم الأمم المتحدة للجيش اللبناني والتنسيق في كل الخطوات الراهنة والمستقبلية الخاصة بالقوات الدولية"، مؤكدا "جهوزية الأمم المتحدة للمساعدة في أي صيغة تتعلق بالخطوات التي تضمن استمرار الامن والاستقرار في الجنوب عموما وخصوصا في منطقة العمليات الدولية".